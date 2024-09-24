В Черном море рф держит подводную лодку, а на западном побережье Крыма есть присутствие вражеской авиации - ВМС

В Черном море зафиксирована одна российская подводная лодка, тогда как на западном побережье Крыма наблюдается активность вражеской авиации, которая ищет дроны. Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация остается довольно стабильной. Мы наблюдаем одну подводную лодку в акватории Черного моря, которая, вероятнее всего, выполняет задачи по охране пункта базирования и не более. То есть, где-то недалеко от «Новороссийска» должна охранять эту базу