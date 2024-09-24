У Чорному морі рф тримає підводний човен, а на західному узбережжі Криму є присутність ворожої авіації - ВМС
Київ • УНН
У Чорному морі зафіксовано один російський підводний човен, що охороняє базу в Новоросійську. На західному узбережжі Криму спостерігається активність ворожої авіації, яка шукає дрони та проводить розвідку.
У Чорному морі зафіксовано один російський підводний човен, тоді як на західному узбережжі Криму спостерігається активність ворожої авіації, яка шукає дрони. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ситуація залишається доволі стабільною. Ми спостерігаємо один підводний човен в акваторії Чорного моря, який, імовірніше за все, виконує завдання з охорони пункту базування і не більше. Тобто, десь недалеко від "Новоросійська" має охороняти цю базу
За його словами, російські кораблі вже тривалий час відсутні в акваторії Азовського моря через ризик їхнього знищення.
Авіація, на жаль, присутня на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму та на півдні від нього. Там росіяни виконують завдання з патрулювання, пошуку дронів, розвідки і, на жаль, іноді намагаються наносити вогневе ураження
Нагадаємо
У Чорному морі залишається один російський підводний човен, який виконує охоронну функцію бази в новоросійську.