У Чорному морі рф тримає підводний човен, а на західному узбережжі Криму є присутність ворожої авіації - ВМС

У Чорному морі зафіксовано один російський підводний човен, тоді як на західному узбережжі Криму спостерігається активність ворожої авіації, яка шукає дрони. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ситуація залишається доволі стабільною. Ми спостерігаємо один підводний човен в акваторії Чорного моря, який, імовірніше за все, виконує завдання з охорони пункту базування і не більше. Тобто, десь недалеко від "Новоросійська" має охороняти цю базу