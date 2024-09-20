російський підводний човен в акваторії Чорного моря охороняє базу в новоросійську - ВМС
Київ • УНН
У Чорному морі залишається один російський підводний човен, який виконує охоронну функцію бази в новоросійську. За словами речника ВМС, це дозволяє росіянам більш-менш безпечно виконувати завдання в морі.
У Чорному морі залишається один російський підводний човен, який виконує охоронну функцію бази в новоросійську. Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
У Чорному морі залишається одна одиниця, те, що вона є носієм ні на що не впливає. В першу чергу її застосовують, бо це підводний човен, який дозволяє більш-менш безпечно росіянам виконувати, хоча б якісь завдання в морі, такі як охорона пункту базування в Новоросійську
За його словами, скоріше за все, цей підводний човен виконує саме охоронну функцію.
Нагадаємо
Кілька днів тому ВМС ЗСУ повідомляли про наявність російських ракетоносіїв у Чорному та Середземному морях. Загальна кількість крилатих ракет "Калібр" на борту становить 36 одиниць.