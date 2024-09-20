російський підводний човен в акваторії Чорного моря охороняє базу в новоросійську - ВМС

У Чорному морі залишається один російський підводний човен, який виконує охоронну функцію бази в новоросійську. Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

У Чорному морі залишається одна одиниця, те, що вона є носієм ні на що не впливає. В першу чергу її застосовують, бо це підводний човен, який дозволяє більш-менш безпечно росіянам виконувати, хоча б якісь завдання в морі, такі як охорона пункту базування в Новоросійську