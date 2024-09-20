Российская подводная лодка в акватории Черного моря охраняет базу в новороссийске - ВМС
Киев • УНН
В Черном море остается одна российская подводная лодка, которая выполняет охранную функцию базы в Новороссийске. По словам представителя ВМС, это позволяет россиянам более-менее безопасно выполнять задачи в море.
В Черном море остается одна российская подводная лодка, которая выполняет охранную функцию базы в Новороссийске. Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
В Черном море остается одна единица, то, что она является носителем ни на что не влияет. В первую очередь ее применяют, потому что это подводная лодка, которая позволяет более-менее безопасно россиянам выполнять, хотя бы какие-то задачи в море, такие как охрана пункта базирования в Новороссийске
По его словам, скорее всего, эта подводная лодка выполняет именно охранную функцию.
Напомним
Несколько дней назад ВМС ВСУ сообщали о наличии российских ракетоносителей в Черном и Средиземном морях. Общее количество крылатых ракет "Калибр" на борту составляет 36 единиц.