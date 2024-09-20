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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российская подводная лодка в акватории Черного моря охраняет базу в новороссийске - ВМС

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20 сентября 2024, 10:58  •  4248 просмотра

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В Черном море остается одна российская подводная лодка, которая выполняет охранную функцию базы в Новороссийске. По словам представителя ВМС, это позволяет россиянам более-менее безопасно выполнять задачи в море.

В Черном море остается одна российская подводная лодка, которая выполняет охранную функцию базы в Новороссийске. Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

В Черном море остается одна единица, то, что она является носителем ни на что не влияет. В первую очередь ее применяют, потому что это подводная лодка, которая позволяет более-менее безопасно россиянам выполнять, хотя бы какие-то задачи в море, такие как охрана пункта базирования в Новороссийске

- говорит Плетенчук.

По его словам, скорее всего, эта подводная лодка выполняет именно охранную функцию.

Напомним

Несколько дней назад ВМС ВСУ сообщали о наличии российских ракетоносителей в Черном и Средиземном морях. Общее количество крылатых ракет "Калибр" на борту составляет 36 единиц.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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