Российская подводная лодка в акватории Черного моря охраняет базу в новороссийске - ВМС

В Черном море остается одна российская подводная лодка, которая выполняет охранную функцию базы в Новороссийске. Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

В Черном море остается одна единица, то, что она является носителем ни на что не влияет. В первую очередь ее применяют, потому что это подводная лодка, которая позволяет более-менее безопасно россиянам выполнять, хотя бы какие-то задачи в море, такие как охрана пункта базирования в Новороссийске - говорит Плетенчук.

По его словам, скорее всего, эта подводная лодка выполняет именно охранную функцию.

Напомним

Несколько дней назад ВМС ВСУ сообщали о наличии российских ракетоносителей в Черном и Средиземном морях. Общее количество крылатых ракет "Калибр" на борту составляет 36 единиц.