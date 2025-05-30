В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют – ВМС

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов
29 мая, 13:16 • 109448 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 142168 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 127593 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 117352 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 203754 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 104649 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 128040 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 111886 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 116744 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 102442 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2м/с
81%
746мм
Популярные новости

В Белом доме подтвердили, что Израиль одобрил предложение США о прекращении огня

29 мая, 18:45 • 2308 просмотра

На Закарпатье произошло нападение на пограничников: двое военных получили телесные повреждения

29 мая, 19:29 • 2996 просмотра

Вучич заявил, что будет блокировать поставки боеприпасов сербскими компаниями в зону боевых действий в Украине

29 мая, 20:09 • 2514 просмотра

Присвоили и “отмыли” средства одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины: правоохранители провели около 50 обысков

29 мая, 20:30 • 6844 просмотра

Дуда: Украинцы почти не знают о Волынской трагедии, Польша никогда не будет считать ОУН-УПА борцами за свободу Украины

29 мая, 21:11 • 17044 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 109451 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 203754 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 211821 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 287949 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 298514 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Хакан Фидан

Андрей Сибига

Урсула фон дер Ляйен

Лісовий Оксен Васильович

Олег Синегубов

Актуальные места

Харьковская область

Нидерланды

Европа

Киев

Сумы

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 108658 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 101405 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 114605 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 172130 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 108318 просмотра
Актуальное

Туполев Ту-22М

Ту-95

Ту-160

Су-34

Шахед-136

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют – ВМС

Киев • УНН

 • 716 просмотра

По состоянию на 06:00 30 мая в Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного вражеского корабля. В Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, один из которых имеет ракеты "Калибр".

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют – ВМС

По состоянию на 06:00 30.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

При этом отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ подчеркивают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Евросоюз планирует создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга угроз и защиты инфраструктуры Черноморского региона. Информация будет передаваться Украине и другим странам региона.

На фронте произошло 119 боевых столкновений: враг применил 1113 дронов и совершил 4236 обстрелов29.05.25, 22:41 • 1932 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
Brent
$63.05
Bitcoin
$106,015.50
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,317.65
Ethereum
$2,631.09