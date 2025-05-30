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У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні - ВМС

Київ • УНН

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Станом на 06:00 30 травня в Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля. У Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, один з яких має ракети "Калібр".

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні - ВМС

Станом на 06:00 30.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

При цьому зазначається, що у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Євросоюз планує створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу загроз та захисту інфраструктури Чорноморського регіону. Інформація передаватиметься Україні та іншим країнам регіону.

На фронті відбулось 119 бойових зіткнень: ворог застосував 1113 дронів та здійснив 4236 обстрілів29.05.25, 22:41 • 2098 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Військово-морські сили України
Азовське море
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Чорне море
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