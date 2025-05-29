На фронте произошло 119 боевых столкновений: враг применил 1113 дронов и совершил 4236 обстрелов

На фронте с начала этих суток произошло 119 боевых столкновений. россияне привлекли для поражения 1113 дронов-камикадзе и совершили 4236 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 58 авиационных ударов, применив одну ракету и 113 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1113 дронов-камикадзе и совершили 4236 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в сводке.

На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника вблизи Старицы и Волчанска, еще две атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил три атаки позиций наших защитников в районе Новой Кругляковки. Украинские защитники остановили две вражеские атаки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики семь раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб. К этому времени незавершенными остаются еще три боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочок и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 39 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое и Андреевка. До сих пор продолжается пять боестолкновений.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 341 оккупанта, 182 из них – безвозвратно. Также уничтожено 14 автомобилей, 11 мотоциклов, два миномета, три БпЛА типа Shahed и два укрытия для личного состава. Кроме этого, повреждены танк, два автомобиля и реактивная система залпового огня БМ-21 противника.

На Новопавловском направлении враг 21 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Зеленое Поле, Новополь, Вольное Поле и Новодаровка. Наши защитники успешно остановили 19 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли вблизи Степового.

На Приднепровском направлении враг провел одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 11 атак российских захватчиков, десять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов и 31 артсистему