В бюджете-2026 на армию заложено 2,8 трлн гривен: правительство обещает сохранение полных выплат военным

Во время выступления в парламенте правительство подтвердило, что в 2026 году сектор безопасности и обороны получит 2,8 трлн грн, из которых 1,4 трлн грн пойдут на денежное обеспечение военных. Выплаты обещают осуществлять в полном объеме. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Чиновница подчеркнула, что бюджет на 2026 год предусматривает 2,8 трлн грн на сектор безопасности и обороны.

В свою очередь, Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подчеркнул: "У нас нет и не было задержек в выплатах военным. Так и будет продолжено в следующем году".

Также, Шмыгаль сообщил, что сегодня правительство рассмотрит законопроект Министерства обороны о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы. По его словам, после принятия документа, в парламенте "можем стартануть с контрактной формой, которая будет предусматривать также другие условия для военнослужащих".

А также, добавил: "Что касается денежного обеспечения как такового, здесь нужны необходимые отдельные также изменения, институциональные и законодательные, для того, чтобы мы могли над этим работать. Мы провели работу с профильным комитетом, проговорили этот вопрос. Будем искать варианты, но сейчас направляемся на контрактную форму".

Правительство уверяет, что все выплаты военным продолжат осуществлять полностью и без задержек, а изменения в контрактной службе должны улучшить условия для военнослужащих.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский планирует просить европейских союзников о помощи в повышении зарплат украинским военнослужащим. Это происходит на фоне сокращения расходов на зарплаты военным в проекте Госбюджета на 2026 год.