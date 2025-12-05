В бюджете-2026 на армию заложено 2,8 трлн гривен: правительство обещает сохранение полных выплат военным

$42.180.02
49.230.00
ukenru
Эксклюзив
07:29 • 9046 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 24187 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 35292 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 32092 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 54265 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 32519 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 53313 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24032 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23176 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 23257 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
87%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 14995 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 18803 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 23228 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 19087 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 14783 просмотра
публикации
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 14811 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 54264 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 41784 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 53313 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 58791 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Тимур Миндич
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 7618 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 19181 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 33024 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 33603 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 78123 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
The New York Times

В бюджете-2026 на армию заложено 2,8 трлн гривен: правительство обещает сохранение полных выплат военным

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В 2026 году сектор безопасности и обороны получит 2,8 трлн грн, из которых 1,4 трлн грн пойдут на денежное обеспечение военных. Правительство уверяет, что выплаты военным будут осуществляться в полном объеме без задержек.

В бюджете-2026 на армию заложено 2,8 трлн гривен: правительство обещает сохранение полных выплат военным

Во время выступления в парламенте правительство подтвердило, что в 2026 году сектор безопасности и обороны получит 2,8 трлн грн, из которых 1,4 трлн грн пойдут на денежное обеспечение военных. Выплаты обещают осуществлять в полном объеме. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Чиновница подчеркнула, что бюджет на 2026 год предусматривает 2,8 трлн грн на сектор безопасности и обороны.

На сектор безопасности и обороны предусмотрено 2,8 триллиона, из которых 1,4 - это денежное обеспечение

- заявила Юлия Свириденко.

В свою очередь, Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подчеркнул: "У нас нет и не было задержек в выплатах военным. Так и будет продолжено в следующем году".

Также, Шмыгаль сообщил, что сегодня правительство рассмотрит законопроект Министерства обороны о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы. По его словам, после принятия документа, в парламенте "можем стартануть с контрактной формой, которая будет предусматривать также другие условия для военнослужащих".

А также, добавил: "Что касается денежного обеспечения как такового, здесь нужны необходимые отдельные также изменения, институциональные и законодательные, для того, чтобы мы могли над этим работать. Мы провели работу с профильным комитетом, проговорили этот вопрос. Будем искать варианты, но сейчас направляемся на контрактную форму".

Правительство уверяет, что все выплаты военным продолжат осуществлять полностью и без задержек, а изменения в контрактной службе должны улучшить условия для военнослужащих.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский планирует просить европейских союзников о помощи в повышении зарплат украинским военнослужащим. Это происходит на фоне сокращения расходов на зарплаты военным в проекте Госбюджета на 2026 год.

Алла Киосак

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль