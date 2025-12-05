У бюджеті-2026 на армію закладено 2,8 трлн гривень: уряд обіцяє збереження повних виплат військовим

$42.180.02
49.230.00
ukenru
08:37 • 1018 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 9250 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 24351 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 35424 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 32213 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 54435 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 32566 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 53430 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24041 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 23192 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 15087 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів5 грудня, 02:35 • 18908 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей5 грудня, 03:32 • 23325 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 19188 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 14935 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 14985 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 54437 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 41879 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 53431 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 58906 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Тімур Міндіч
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 7704 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 19219 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 33063 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 33637 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 78155 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
The New York Times

У бюджеті-2026 на армію закладено 2,8 трлн гривень: уряд обіцяє збереження повних виплат військовим

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У 2026 році сектор безпеки та оборони отримає 2,8 трлн грн, з яких 1,4 трлн грн підуть на грошове забезпечення військових. Уряд запевняє, що виплати військовим здійснюватимуться в повному обсязі без затримок.

У бюджеті-2026 на армію закладено 2,8 трлн гривень: уряд обіцяє збереження повних виплат військовим

Під час виступу в парламенті уряд підтвердив, що у 2026 році сектор безпеки та оборони отримає 2,8 трлн грн, з яких 1,4 трлн грн підуть на грошове забезпечення військових. Виплати обіцяють здійснювати в повному обсязі. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Посадовиця наголосила,  що бюджет на 2026 рік передбачає 2,8 трлн грн на сектор безпеки та оборони.

На сектор безпеки і оборони передбачено 2,8 трильйонів, з яких 1,4 - це грошове забезпечення

- заявила Юлія Свириденко.

Натомість, Міністр оборони України  Денис Шмигаль наголосив: "У нас немає і не було затримок у виплатах військовим. Так і буде продовжено наступного року".

Також, Шмигаль повідомив, що сьогодні уряд розгляне законопроєкт Міністерства оборони щодо запровадження додаткових змін в контрактну форму служби. За його словами, після ухвалення документа, в парламенті "можемо стартанути з контрактною формою, яка буде передбачати також інші умови для військовослужбовців".

А також, додав: "Стосовно грошового забезпечення як такого, тут потрібні необхідні окремі також зміни, інституційні і законодавчі, для того, щоб ми могли над цим працювати. Ми провели роботу з профільним комітетом, проговорили це питання. Будемо шукати варіанти, але зараз спрямовуємося на контрактну форму".

Уряд запевняє, що всі виплати військовим продовжать здійснювати повністю та без затримок, а зміни в контрактній службі мають покращити умови для військовослужбовців.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський планує просити європейських союзників про допомогу у підвищенні зарплат українським військовослужбовцям. Це відбувається на тлі скорочення видатків на зарплати військовим у проєкті Держбюджету на 2026 рік.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль