У бюджеті-2026 на армію закладено 2,8 трлн гривень: уряд обіцяє збереження повних виплат військовим

Під час виступу в парламенті уряд підтвердив, що у 2026 році сектор безпеки та оборони отримає 2,8 трлн грн, з яких 1,4 трлн грн підуть на грошове забезпечення військових. Виплати обіцяють здійснювати в повному обсязі. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Посадовиця наголосила, що бюджет на 2026 рік передбачає 2,8 трлн грн на сектор безпеки та оборони.

На сектор безпеки і оборони передбачено 2,8 трильйонів, з яких 1,4 - це грошове забезпечення

Натомість, Міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив: "У нас немає і не було затримок у виплатах військовим. Так і буде продовжено наступного року".

Також, Шмигаль повідомив, що сьогодні уряд розгляне законопроєкт Міністерства оборони щодо запровадження додаткових змін в контрактну форму служби. За його словами, після ухвалення документа, в парламенті "можемо стартанути з контрактною формою, яка буде передбачати також інші умови для військовослужбовців".

А також, додав: "Стосовно грошового забезпечення як такого, тут потрібні необхідні окремі також зміни, інституційні і законодавчі, для того, щоб ми могли над цим працювати. Ми провели роботу з профільним комітетом, проговорили це питання. Будемо шукати варіанти, але зараз спрямовуємося на контрактну форму".

Уряд запевняє, що всі виплати військовим продовжать здійснювати повністю та без затримок, а зміни в контрактній службі мають покращити умови для військовослужбовців.

