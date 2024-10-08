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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Брюсселе начался третий раунд сессий Украина-ЕС в рамках скрининга

В Брюсселе начался третий раунд сессий Украина-ЕС в рамках скрининга

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 09:02  •  6975 просмотра

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В Брюсселе стартовал третий раунд двусторонних сессий Украина-ЕС в рамках скрининга соответствия законодательства. Встречи проходят в гибридном формате с 8 по 10 октября, охватывая экономические критерии и другие важные сферы.

В Брюсселе начали третий раунд двусторонних сессий между Украиной и Еврокомиссией в рамках официального скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, сообщил во вторник Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook, пишет УНН.

Детали

«В Брюсселе начался третий раунд двусторонних сессий Украина-ЕС в рамках скрининга. С 8 по 10 октября в Брюсселе, Бельгия, украинские делегации принимают участие в третьем раунде двусторонних встреч Украины и Европейской комиссии в рамках официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС, что является частью переговорного процесса вступления в ЕС», - говорится в сообщении.

Как указано, все встречи проходят в гибридном формате - украинские делегации участвуют как офлайн, так и онлайн.

«Глава делегации и главный переговорщик Украины - вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, участвует во встречах онлайн», - сказано в сообщении.

Как сообщается, ожидаются следующие заседания:

  • 8 октября состоятся встречи по сфере «Экономические критерии» и переговорным разделом 32 «Финансовый контроль». 
  • 9 октября состоится сессия, посвященная сфере «Реформа государственного управления». 
  •  10 октября Украина и ЕС проведут двустороннюю сессию по сфере «Функционирование демократических институтов».

Следующий шаг на пути к членству в ЕС: Украина и Еврокомиссия начали встречи в рамках скрининга9 июля 2024, 12:46 • 25726 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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