В Брюсселе начался третий раунд сессий Украина-ЕС в рамках скрининга

В Брюсселе начали третий раунд двусторонних сессий между Украиной и Еврокомиссией в рамках официального скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, сообщил во вторник Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook, пишет УНН.

Детали

«В Брюсселе начался третий раунд двусторонних сессий Украина-ЕС в рамках скрининга. С 8 по 10 октября в Брюсселе, Бельгия, украинские делегации принимают участие в третьем раунде двусторонних встреч Украины и Европейской комиссии в рамках официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС, что является частью переговорного процесса вступления в ЕС», - говорится в сообщении.

Как указано, все встречи проходят в гибридном формате - украинские делегации участвуют как офлайн, так и онлайн.

«Глава делегации и главный переговорщик Украины - вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, участвует во встречах онлайн», - сказано в сообщении.

Как сообщается, ожидаются следующие заседания:

8 октября состоятся встречи по сфере «Экономические критерии» и переговорным разделом 32 «Финансовый контроль».

9 октября состоится сессия, посвященная сфере «Реформа государственного управления».

10 октября Украина и ЕС проведут двустороннюю сессию по сфере «Функционирование демократических институтов».

Следующий шаг на пути к членству в ЕС: Украина и Еврокомиссия начали встречи в рамках скрининга