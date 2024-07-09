Между Украиной и Еврокомиссией начались двусторонние встречи в рамках скрининга, сообщили в офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции 8 июля, пишет УНН.

Детали

"8 июля в Брюсселе, Бельгия, началась первая двусторонняя встреча Украина-ЕС по оценке адаптации украинского законодательства к праву ЕС. Это следующий важный шаг на пути к членству в ЕС", - сообщили в офисе.

Как сообщается, это будет двухдневная встреча Еврокомиссии и Украины в рамках осуществления официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС. И посвящена она переговорному разделу 5 "Публичные закупки". "Этот раздел входит в кластер 1 "Основы процесса вступления в ЕС" - именно этот кластер во время переговоров открывают первым и закроют последним", - добавили в офисе.

Украинскую делегацию возглавила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун. Встреча проходит в гибридном формате с присутствием основной части украинской делегации в Брюсселе.

"Во время встречи украинская делегация представит состояние приближения законодательства Украины к праву ЕС в сфере публичных закупок, и институциональную способность сектора, меры по противодействию коррупции, а также план полного приближения законодательства к праву ЕС", - указали в офисе.

"Это действительно исторический момент для нашей страны, поскольку мы входим в этап мощных преобразований, которые должны помочь нам построить лучшую Украину, и стать достойным членом европейской семьи", - отметила Бигун.

Справочно

Во время официального скрининга Еврокомиссия совместно со страной-кандидатом на членство в ЕС анализируют соответствие национального законодательства страны-кандидата соответствующему acquis ЕС (праву ЕС). Скрининг происходит по 33 переговорным главам, которые сгруппированы по 6-ти кластерам (тематическим блокам). С февраля по май проходил первый этап скрининга - пояснительные сессии с Украиной и Молдовой - странами-кандидатами на вступление в ЕС.

По результатам скрининга Еврокомиссия подготовит отчет о соответствии законодательства Украины праву ЕС по каждому переговорному кластеру. Из этого документа будет окончательно понятно уровень соответствия и дальнейший объем работы.