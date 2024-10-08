У Брюсселі розпочався третій раунд сесій Україна-ЄС у межах скринінгу

У Брюсселі стартував третій раунд двосторонніх сесій Україна-ЄС в рамках скринінгу відповідності законодавства. Зустрічі відбуваються у гібридному форматі з 8 по 10 жовтня, охоплюючи економічні критерії та інші важливі сфери.