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У Брюсселі розпочався третій раунд сесій Україна-ЄС у межах скринінгу

У Брюсселі розпочався третій раунд сесій Україна-ЄС у межах скринінгу

Київ • УНН

 • 24481 перегляди

У Брюсселі стартував третій раунд двосторонніх сесій Україна-ЄС в рамках скринінгу відповідності законодавства. Зустрічі відбуваються у гібридному форматі з 8 по 10 жовтня, охоплюючи економічні критерії та інші важливі сфери.

У Брюсселі розпочали третій раунд двосторонніх сесій між Україною та Єврокомісією в межах офіційного скринінгу щодо відповідності українського законодавства праву ЄС, повідомив у вівторок Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook, пише УНН.

Деталі

"У Брюсселі розпочався третій раунд двосторонніх сесій Україна-ЄС в межах скринінгу. З 8 по 10 жовтня у Брюсселі, Бельгія, українські делегації беруть участь у третьому раунді двосторонніх зустрічей України та Європейської комісії у межах офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС, що є частиною переговорного процесу вступу до ЄС", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, усі зустрічі відбуваються у гібридному форматі – українські делегації беруть участь як офлайн, так і онлайн.

"Голова делегації та головний переговірник України – віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина, бере участь у зустрічах онлайн", - сказано у повідомленні.

Як повідомляється, очікуються такі засідання:

  • 8 жовтня відбудуться зустрічі за сферою «Економічні критерії» та переговорним розділом 32 «Фінансовий контроль». 
  • 9 жовтня відбудеться сесія, присвячена сфері «Реформа державного управління». 
  •  10 жовтня Україна та ЄС проведуть двосторонню сесію щодо сфери «Функціонування демократичних інституцій».

Наступний крок на шляху до членства в ЄС: Україна та Єврокомісія розпочали зустрічі в межах скринінгу09.07.24, 15:46 • 25951 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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