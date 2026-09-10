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В Британии мужчину обвинили в подготовке диверсии по заданию российской разведки

Киев • УНН

 • 778 просмотра

31-летнего Джошуа Кеммиджа обвиняют в содействии российской разведке и подготовке диверсии. Его задержали в Суиндоне.

В Британии мужчину обвинили в подготовке диверсии по заданию российской разведки

В Великобритании 31-летнему Джошуа Кеммиджу предъявили обвинения в содействии иностранной разведке и подготовке диверсии после предполагаемых контактов с группой, связанной с российской военной разведкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Королевскую прокуратуру, пишет УНН.

Детали

По версии следствия, Кеммидж общался и получал инструкции от представителя так называемого Добровольческого корпуса ГРУ. Британская прокуратура утверждает, что эта структура находится под контролем российской военной разведки.

Британия планирует восстановить прямой диалог с военным руководством России12.08.26, 06:43 • 4609 просмотров

Мужчина был задержан 4 сентября в Суиндоне сотрудниками контртеррористического подразделения полиции. В четверг он должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом.

В Лондоне предупредили о российских угрозах

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что страна примет "все необходимые меры" для защиты от угроз со стороны России.

Любой, кто попытается подорвать нашу безопасность, ощутит всю силу закона

– заявил Джарвис.

Reuters отмечает, что британские власти в последние годы всё чаще предупреждают о российском шпионаже, диверсиях и другой враждебной деятельности. Отношения Лондона и Москвы резко ухудшились после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

россия готовит удары за пределами Украины, под угрозой - британские компании - Daily Mail30.08.26, 12:26 • 14046 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
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Reuters
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