У Британії чоловіка звинуватили у підготовці диверсії за завданням російської розвідки

У Великій Британії 31-річного Джошуа Кемміджа звинуватили у сприянні іноземній розвідці та підготовці диверсії після ймовірних контактів із групою, пов'язаною з російською військовою розвідкою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Королівську прокуратуру, пише УНН.

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За версією слідства, Кеммідж спілкувався та отримував інструкції від представника так званого Добровольчого корпусу ГРУ. Британська прокуратура стверджує, що ця структура перебуває під контролем російської військової розвідки.

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Чоловіка затримали 4 вересня у Свіндоні співробітники контртерористичного підрозділу поліції. У четвер він має постати перед Вестмінстерським магістратським судом.

У Лондоні попередили про російські загрози

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що країна вживатиме "всіх необхідних заходів" для захисту від загроз з боку росії.

Будь-хто, хто намагатиметься підірвати нашу безпеку, відчує всю силу закону – заявив Джарвіс.

Reuters зазначає, що британська влада останніми роками дедалі частіше попереджає про російське шпигунство, диверсії та іншу ворожу діяльність. Відносини Лондона і москви різко погіршилися після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

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