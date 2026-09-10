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Financial Times
Залізний купол
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У Британії чоловіка звинуватили у підготовці диверсії за завданням російської розвідки

Київ • УНН

 • 684 перегляди

31-річного Джошуа Кемміджа звинувачують у сприянні російській розвідці та підготовці диверсії. Його затримали у Свіндоні.

У Британії чоловіка звинуватили у підготовці диверсії за завданням російської розвідки

У Великій Британії 31-річного Джошуа Кемміджа звинуватили у сприянні іноземній розвідці та підготовці диверсії після ймовірних контактів із групою, пов'язаною з російською військовою розвідкою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Королівську прокуратуру, пише УНН.

Деталі

За версією слідства, Кеммідж спілкувався та отримував інструкції від представника так званого Добровольчого корпусу ГРУ. Британська прокуратура стверджує, що ця структура перебуває під контролем російської військової розвідки.

Британія планує відновити прямий діалог із військовим керівництвом росії12.08.26, 06:43 • 4607 переглядiв

Чоловіка затримали 4 вересня у Свіндоні співробітники контртерористичного підрозділу поліції. У четвер він має постати перед Вестмінстерським магістратським судом.

У Лондоні попередили про російські загрози

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що країна вживатиме "всіх необхідних заходів" для захисту від загроз з боку росії.

Будь-хто, хто намагатиметься підірвати нашу безпеку, відчує всю силу закону

– заявив Джарвіс.

Reuters зазначає, що британська влада останніми роками дедалі частіше попереджає про російське шпигунство, диверсії та іншу ворожу діяльність. Відносини Лондона і москви різко погіршилися після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

росія готує удари за межами України, під загрозою - британські компанії - Daily Mail30.08.26, 12:26 • 14046 переглядiв

Степан Гафтко

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