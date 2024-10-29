В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

В хранилище библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке обнаружили новое музыкальное произведение, принадлежащее известному польскому композитору Фредерику Шопену. Об этом пишет New York Times, передает УНН.

Детали

Рукопись обнаружил куратор Робинсон Макклеллан, когда он каталогизировал новые коллекции.

Он обратился к Джеффри Калбергу, ведущему исследователю Шопена из Университета Пенсильвании, чтобы помочь подтвердить происхождение рукописи.

У меня отвисла челюсть. Я знал, что никогда раньше не видел такого

Отмечается, что после углубленного исследования бумаги, чернил, почерка и музыкального стиля (например, было установлено, что почерк и рисунки на рукописи были типичными для Шопена), Музей Моргана подтвердил, что произведение является неизвестным вальсом польского композитора.

Искусственный интеллект выяснил, что скрывает одна из самых известных картин Рафаэля

Редкая рукопись датирована 1830-1835 годами, когда Шопену было около 20 лет.

Также звездный пианист Лэнг Лэнг, записавший вальс для New York Times в Steinway Hall на Манхэттене, описал произведение как «аутентичного Шопена», отметив, что резкое начало напоминает о суровых зимах польской деревни.

Прослушать запись неизвестного до сих пор вальса можно по ссылке.

Это не самая сложная музыка Шопена, но она воплощает один из самых аутентичных стилей Шопена, которые только можно себе представить