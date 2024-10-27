Искусственный интеллект выяснил, что скрывает одна из самых известных картин Рафаэля

Ученые научили искусственный интеллект (ИИ) видеть детали изображений, скрытые от человеческого глаза. Благодаря этому нейронная сеть смогла установить, что одна из самых известных картин Рафаэля не является стопроцентно его работой, пишет УНН со ссылкой на исследование опубликованное в Heritage Science.

Речь идет о картине "Мадонна с розой" (другое название "Святое семейство со святым Иосифом"), написанную вероятно в 1518-1520 гг. Это полотно уже давно вызвало споры в кругу искусствоведов - некоторые специалисты сомневались действительно ли это полотно создано Рафаэлем.

Благодаря применению ИИ исследователи смогли выяснить, что одно из лиц на картине, а именно лицо Иосифа, нарисовано другим художником. А вот саму Мадонну, маленького Иисуса и святого Иоанна изобразил Рафаэль.

Исследователи из Великобритании и США разработали специальный алгоритм анализа на основе работ, которые, как мы знаем, являются результатом работы итальянского мастера.

"Используя глубокий анализ особенностей, мы использовали фотографии аутентифицированных картин Рафаэля, чтобы научить компьютер распознавать его стиль очень подробно, начиная от мазков, палитры цветов, затенения и каждого аспекта работы", - рассказал математик и компьютерный ученый Хасан Угайл из Университета Брэдфорда в Великобритании.

В своей работе исследователи использовали модифицированную нейросеть, разработанную Microscoft под названием ResNet50, в сочетании с традиционной техникой машинного обучения под названием Support Vector Machine. Этот метод продемонстрировал 98-процентную точность при идентификации работ Рафаэля.

В дальнейшем ученые надеются использовать свои наработки для помощи искусствоведам, которые проводят идентификацию произведений искусства.

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