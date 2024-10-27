Штучний інтелект з’ясував, що приховує одна з найвідоміших картин Рафаеля
Київ • УНН
Науковці розробили алгоритм на основі ШІ для аналізу картин, що дозволяє визначати чи належить полотно певному майстрові
Вчені навчили штучний інтелект (ШІ) бачити деталі зображень, що приховані від людського ока. Завдяки цьому нейронна мережа змогла встановити, що одна з найвідоміших картин Рафаеля не є стовідсотково його роботою, пише УНН з посиланням на дослідження опубліковане в Heritage Science.
Мова йде про картину "Мадонна з трояндою" (інша назва "Святе сімейство зі святим Йосифом"), написану ймовірно у 1518-1520 рр. Це полотно вже давно викликало суперечки в колі мистецтвознавців – деякі спеціалісти сумнівалися чи справді це полотно створене Рафаелем.
Завдяки застосуванню ШІ дослідники змогли з’ясувати, що одне з обличь на картині, а саме обличчя Йосифа, намальоване іншим художником. А ось саму Мадонну, маленького Ісуса та святого Іоанна зобразив Рафаель.
Дослідники з Велико Британії та США розробили спеціальний алгоритм аналізу на основі робіт, які, як ми знаємо, є результатом роботи італійського майстра.
"Використовуючи глибокий аналіз особливостей, ми використали фотографії автентифікованих картин Рафаеля, щоб навчити комп’ютер розпізнавати його стиль дуже детально, починаючи від мазків, палітри кольорів, затінення та кожного аспекту роботи", – розповів математик і комп’ютерний науковець Хасан Угайл з Університету Бредфорда у Великій Британії.
У своїй роботі дослідники використовували модифіковану нейромережу розроблену Microscoft під назвою ResNet50, у поєднанні з традиційною технікою машинного навчання під назвою Support Vector Machine. Цей метод продемонстрував 98-відсоткову точність при ідентифікації робіт Рафаеля.
В подальшому вчені сподіваються використовувати свої напрацювання для допомоги мистецтвознавцям, які проводять ідентифікацію творів мистецтва.
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