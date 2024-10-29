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У бібліотеці Нью-Йорка випадково знайшли невідомий вальс Шопена

Київ • УНН

 • 101079 перегляди

У сховищі бібліотеки Моргана в Нью-Йорку виявили невідомий музичний твір Фредеріка Шопена, датований 1830-1835 роками. Після детального дослідження експерти підтвердили автентичність рукопису, а піаніст Ленг Ленг вже записав вальс.

У бібліотеці Нью-Йорка випадково знайшли невідомий вальс Шопена

У сховищі бібліотеки та музею Моргана в Нью-Йорку виявили новий музичний твір, який належить відомому польському композитору Фредеріку Шопену. Про це пише New York Times, передає УНН.

Деталі

Рукопис виявив куратор Робінсон Макклеллан, коли він каталогізував нові колекції.

Він звернувся до Джеффрі Калберга, провідного дослідника Шопена з Університету Пенсільванії, щоб допомогти підтвердити походження рукопису.

У мене відвисла щелепа. Я знав, що ніколи раніше не бачив такого

- сказав Каллберг. 

Зазначається, що після поглибленого дослідження паперу, чорнила, почерку та музичного стилю (наприклад, було встановлено, що почерк і малюнки на рукописі були типовими для Шопена), Музей Моргана підтвердив, що твір є невідомим вальсом польського композитора. 

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Рідкісний рукопис датований 1830-1835 роками, коли Шопену було близько 20 років.

Також зірковий піаніст Ленг Ленг, записав вальс для New York Times у Steinway Hall на Мангеттені, описав твір як "автентичного Шопена", зазначивши, що різкий початок нагадує про суворі зими польського села.

Прослухати запис невідомого досі вальсу можна за посиланням. 

Це не найскладніша музика Шопена, але вона втілює один із найавтентичніших стилів Шопена, які тільки можна собі уявити

- додає музикант. 

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Володимир Омельченко

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