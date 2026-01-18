В беслане обломки дрона упали на жилой дом, есть пострадавший
Киев • УНН
В беслане, северная осетия-алания, обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного дома. Эвакуировано 70 человек, один житель обратился за медицинской помощью.
В городе беслан, входящем в состав республики северная осетия-алания (российская федерация), обломки беспилотника упали на жилой дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
В ночь на 18 января беспилотники атаковали беслан. Обломки дрона упали на крышу пятиэтажного жилого дома, сообщил глава северной осетии сергей меняйло. Власти страны-агрессора традиционно обвинили Украину в атаке по "гражданской инфраструктуре".
Из дома эвакуировали 70 человек. Один из жильцов обратился за медицинской помощью. У пятиэтажки повреждены крыша и окна
Напомним
В ночь на 18 января российские войска атаковали Украину 201 беспилотником, из которых 167 были сбиты или подавлены силами ПВО.