У беслані уламки дрона впали на житловий будинок, є постраждалий

У місті беслан, що входить до складу республіки північна осетія-аланія (російська федерація) уламки безпілотника впали на житловий будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

В ніч на 18 січня безпілотники атакували беслан. Уламки дрона впали на дах п'ятиповерхового житлового будинку, повідомив глава північної осетії сергій меняйло. Влада країни - агресора традиційно звинуватила Україну в атаці по "цивільній інфраструктурі".

З будинку евакуювали 70 осіб. Один з мешканців звернувся за медичною допомогою. У п'ятиповерхівки пошкоджені дах і вікна - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В ніч на 18 січня російські війська атакували Україну 201 безпілотником, з яких 167 були збиті або подавлені силами ППО.