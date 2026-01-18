У беслані уламки дрона впали на житловий будинок, є постраждалий
Київ • УНН
У беслані, північна осетія-аланія, уламки безпілотника впали на дах п'ятиповерхового будинку. Евакуйовано 70 осіб, один мешканець звернувся за медичною допомогою.
У місті беслан, що входить до складу республіки північна осетія-аланія (російська федерація) уламки безпілотника впали на житловий будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
В ніч на 18 січня безпілотники атакували беслан. Уламки дрона впали на дах п'ятиповерхового житлового будинку, повідомив глава північної осетії сергій меняйло. Влада країни - агресора традиційно звинуватила Україну в атаці по "цивільній інфраструктурі".
З будинку евакуювали 70 осіб. Один з мешканців звернувся за медичною допомогою. У п'ятиповерхівки пошкоджені дах і вікна
Нагадаємо
В ніч на 18 січня російські війська атакували Україну 201 безпілотником, з яких 167 були збиті або подавлені силами ППО.