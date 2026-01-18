У беслані уламки дрона впали на житловий будинок, є постраждалий

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:25 • 180 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 22646 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 45017 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 30137 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 41589 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 49723 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 40662 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 60965 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 30128 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 46148 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Штучний інтелект захоплює музичні чарти: вірусний хіт 2026 року спровокував скандал18 січня, 00:10 • 5320 перегляди
У Каліфорнії оголошено "червону зону" через спалах смертельного лептоспірозу у домашніх тварин18 січня, 00:24 • 4586 перегляди
Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинківPhoto18 січня, 00:35 • 5918 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології18 січня, 00:40 • 38020 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto04:30 • 8232 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 27278 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 60965 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 34802 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 66375 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 96030 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Кая Каллас
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Ґренландія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"03:14 • 3226 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 22259 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 19897 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 17985 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 17446 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
M1 Abrams

У беслані уламки дрона впали на житловий будинок, є постраждалий

Київ • УНН

 • 1554 перегляди

У беслані, північна осетія-аланія, уламки безпілотника впали на дах п'ятиповерхового будинку. Евакуйовано 70 осіб, один мешканець звернувся за медичною допомогою.

У беслані уламки дрона впали на житловий будинок, є постраждалий

У місті беслан, що входить до складу республіки північна осетія-аланія (російська федерація) уламки безпілотника впали на житловий будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

В ніч на 18 січня безпілотники атакували беслан. Уламки дрона впали на дах п'ятиповерхового житлового будинку, повідомив глава північної осетії сергій меняйло. Влада країни - агресора традиційно звинуватила Україну в атаці по "цивільній інфраструктурі".

З будинку евакуювали 70 осіб. Один з мешканців звернувся за медичною допомогою. У п'ятиповерхівки пошкоджені дах і вікна

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В ніч на 18 січня російські війська атакували Україну 201 безпілотником, з яких 167 були збиті або подавлені силами ППО.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Нерухомість
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні
Україна