В Берлине напомнили о роли украинцев в борьбе с нацизмом, но возле мемориала не обошлось без провокаций
Киев • УНН
Полиция Берлина разделила группы митингующих возле мемориала в Тиргартене. Правоохранители предотвратили беспорядок, поскольку пророссийские демонстранты пытались нарушить установленные правила собрания и, как можно увидеть на зафиксированных кадрах, некоторые из них провоцировали столкновение.
По данным СМИ Германии, полиция предотвратила столкновения между группами украинских и пророссийских демонстрантов возле мемориала в Трептов-парке в Берлине. Журналисты зафиксировали на видеокадрах попытки провокаций со стороны российских представителей торжественного собрания в честь 9 мая.
Передает УНН со ссылкой на Rundfunk Berlin-Brandenburg и DW.
Детали
9 мая советский мемориал в Берлин-Трептов становится символически заряженным местом. Как свидетельствует репортаж Deutsche Welle, возле советского мемориала не обошлось без ощущения напряжения.
По официальным данным, в пророссийской демонстрации сегодня днем приняли участие более 1000 человек. Разделившись на небольшие группы, демонстранты направлялись к мемориалу в Трептов-парке.
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Вблизи сооруженного в конце 40-х годов прошлого столетия монумента также были украинские демонстранты.
Они напомнили, что украинские военные были в составе советской армии, которая вела борьбу с военными силами нацистской Германии.
Их оскорбляли некоторые из пророссийских участников мероприятия, которые были вблизи монумента воинам-освободителям СССР. Некоторые из пророссийского митинга скандировали "россия!", а также был обнаружен человек с флагом российской и советской символики.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что на мемориале в Трептове были замечены первые члены пророссийской байкерской группировки "Ночные волки".
Сегодня утром небольшая делегация возложила там венок, но по приказу полиции ФРГ они сняли жилеты со значками. По данным немецких правоохранителей, большинство из более 100 участников ожидали в Тиргартене в течение дня.
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