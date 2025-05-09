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"Смертний полк": у Європі та США триває хвиля акцій проти воєнних злочинів росії

Київ • УНН

 • 2314 перегляди

У Європі та Канаді відбулися вуличні перформанси, що нагадують про воєнні злочини росії. Акції пройшли під назвою "смертний полк".

"Смертний полк": у Європі та США триває хвиля акцій проти воєнних злочинів росії

Протягом кількох днів починаючи з 4 травня у девʼятьох країнах Європи та в Канаді відбулися вуличні перформанси з метою нагадати людству про системні воєнні злочини путінської росії. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Деталі

Як повідомляють представники української діаспори, акції відбулися у Великій Британії, Німеччині, Польщі, Італії, Чехії, Іспанії, Албанії, Україні та Канаді.

За словами учасників перформансів, їхня мета - нагадати цивілізованому світу про варварські дії москви, яка протягом багатьох років та десятиліть системно порушує міжнародне право, розпочинає агресивні війни проти сусідів та по всьому світу, здійснюючи численні воєнні злочини зокрема проти цивільного населення та дітей.

Крім того під час перформансів їхні учасники розповідали правду про участь росії у Другій світовій, зокрема її союзництво з нацистськими режимами та колабораційну діяльність мільйонів росіян з гітлерівцями.

Серія акцій відбулися під назвою "смертний полк" як антитеза путінської пропагандистської кампанії "безсмертний полк".

Очікується, що акції продовжаться у багатьох країнах і девʼятого травня в той час, коли в москві відбудеться кульмінація "побєдобєсія".

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі09.05.25, 14:44 • 31897 переглядiв

Доповнення

Міністри закордонних справ та інші представники держав-учасниць Коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України схвалили створення спецтрибуналу, посилаючись на Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо агресії проти України та Віденсько-Ризьку заяву Коаліції держав від 22 листопада 2024 року.

Наступного тижня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі буде зроблено наступний крок на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це йдеться у львівській заяві Коаліції держав зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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