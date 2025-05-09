"Бессмертный полк": в Европе и США продолжается волна акций против военных преступлений россии

В течение нескольких дней, начиная с 4 мая, в девяти странах Европы и в Канаде прошли уличные перформансы с целью напомнить человечеству о системных военных преступлениях путинской россии. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Детали

Как сообщают представители украинской диаспоры, акции прошли в Великобритании, Германии, Польше, Италии, Чехии, Испании, Албании, Украине и Канаде.

По словам участников перформансов, их цель - напомнить цивилизованному миру о варварских действиях москвы, которая на протяжении многих лет и десятилетий системно нарушает международное право, начинает агрессивные войны против соседей и по всему миру, совершая многочисленные военные преступления, в частности, против гражданского населения и детей.

Кроме того, во время перформансов их участники рассказывали правду об участии россии во Второй мировой, в частности, ее союзничестве с нацистскими режимами и коллаборационной деятельности миллионов россиян с гитлеровцами.

Серия акций прошла под названием "смертный полк" как антитеза путинской пропагандистской кампании "бессмертный полк".

Ожидается, что акции продолжатся во многих странах и девятого мая в то время, когда в москве состоится кульминация "победобесия".

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Дополнение

Министры иностранных дел и другие представители государств-участниц Коалиции государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление Коалиции государств от 22 ноября 2024 года.

На следующей неделе на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге будет сделан следующий шаг на пути к формализации создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом говорится во львовском заявлении Коалиции государств по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы.