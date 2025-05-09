У Берліні нагадали про роль українців у боротьбі з нацизмом, але біля меморіалу не обійшлось без провокацій
Київ • УНН
Поліція Берліна розділила групи мітингарів біля меморіалу в Тіргартені. Правоохоронці запобігли безладу, оскільки проросійські демонстранти намагалися порушити встановлені правила зібрання і, як можна побачити на зафіксованих кадрах, дехто з них провокував сутичку.
За даними ЗМІ Німеччини поліція запобігла зіткненням між групами українських і проросійськіх демонстрантів біля меморіалу у Трептов-парку в Берліні. Журналісти зафіксували на відеокадрах спроби провокацій з боку російських представників урочистого зібрання на честь 9 травня.
Передає УНН із посиланням на Rundfunk Berlin-Brandenburg та DW.
Деталі
9 травня радянський меморіал у Берлін-Трептов стає символічно зарядженим місцем. Як свідчить репортаж Deutsche Welle,біля радянського меморіалу не обійшлося без відчуття напруги.
За офіційними даними, у проросійській демонстрації сьогдні вдень взяли участь понад 1000 осіб. Розділившись на невеликі групи, демонстранти прямували до меморіалу у Трептов-парку.
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Поблизу спорудженого у кінці 40-их років минулого сторіччя монументу також були українські демонстранти.
Вони нагадали, що українські військові були у складі радянської армії, яка вела боротьбу з військовими силами нацистської Німеччини.
Їх ображали деякі з проросійських учасників заходу, що були поблизу монументу воїнам-визволителям СРСР. Дехто з пропросійського мітингу скандував "росія!", а також було виявлено людину з прапором російської та радянської символіки
Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що на меморіалі в Трептові були помічені перші члени проросійського байкерського угруповання "Нічні вовки".
Сьогодні вранці невелика делегація поклала там вінок, але за наказом поліції ФРН вони зняли жилети зі значками. За даними німецьких правоохоронців, більшість із понад 100 учасників очікувалися в Тіргартені протягом дня.
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