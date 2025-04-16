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В Белом доме заявили, что технологии США позволяют управлять временем и пространством

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Майкл Крациос заявил, что технологии США позволяют управлять временем и пространством, уничтожая расстояние и повышая производительность. Европа стремится уменьшить зависимость от технологий США.

В Белом доме заявили, что технологии США позволяют управлять временем и пространством

Директор Управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос заявил, что технологии США позволяют управлять временем и пространством. Об этом Крациос заявил в выступлении на конференции Endless Frontiers Retreat, цитирует пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Мы способны на гораздо большее. Наши технологии позволяют нам управлять временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышать производительность 

- сказал Крациос.

Он подчеркнул, в недавней речи вице-президент Джей Ди Венс отметил, что традиция американских инноваций заключалась в увеличении возможностей американских рабочих, в расширении человеческих способностей, чтобы больше людей могли делать больше и более значимую работу, однако, по его словам, неограниченная иммиграция и зависимость от дешевой рабочей силы как внутри страны, так и за рубежом заменили повышение производительности с помощью технологий.

Мы можем строить новые способы, которые позволят нам делать больше с меньшими затратами, или мы можем заимствовать у будущего. Мы решили одалживать у будущего снова и снова. Наш выбор как цивилизации – технология или долг. И мы выбрали долг 

- добавил Крациос.

Напомним

Из-за непредсказуемого поведения администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом страны Европы начали задумываться о сокращении зависимости от американских технологий.

Европа стремится уменьшить зависимость от технологий США – AFP16.04.25, 12:15 • 4702 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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