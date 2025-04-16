У Білому домі заявили, що технології США дозволяють керувати часом і простором

Директор Управління з науки і технологічної політики Білого дому Майкл Краціос заявив, що технології США дозволяють керувати часом і простором. Про це Краціос заявив у виступі на конференції Endless Frontiers Retreat, цитує пресслужба Білого дому, передає УНН.

Ми здатні на набагато більше. Наші технології дозволяють нам керувати часом і простором. Вони знищують відстань, змушують речі рости та підвищувати продуктивність - сказав Краціос.

Він наголосив, у нещодавній промові віце-президент Джей Ді Венс зазначив, що традиція американських інновацій полягала у збільшенні можливостей американських робітників, у розширенні людських здібностей, щоб більше людей могли робити більше та більш значущу роботу, проте, за його словами, необмежена імміграція та залежність від дешевої робочої сили як усередині країни, так і за кордоном замінили підвищення продуктивності за допомогою технологій.

Ми можемо будувати нові способи, які дозволять нам робити більше з меншими витратами, або ми можемо запозичити у майбутнього. Ми вирішили позичати у майбутнього знову і знову. Наш вибір як цивілізації – технологія чи борг. І ми вибрали борг - додав Краціос.

Нагадаємо

Через непередбачувану поведінку адміністрації США на чолі з президентом Дональдом Трампом країни Європи почали задумуватися про скорочення залежності від американських технологій.

Європа прагне зменшити залежність від технологій США – AFP