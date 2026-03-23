В администрации Трампа подсчитали прибыль рф из-за ослабления нефтяных санкций
Киев • УНН
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о дополнительном доходе РФ от смягчения ограничений. Эта сумма равна лишь одному дню российского бюджета.
рф получит около 2 миллиардов долларов дополнительной прибыли от ослабления санкций в отношении российской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News, пишет УНН.
Детали
В ответ на замечание интервьюера, что Бессент ранее поддерживал введение санкций, и целью было прекратить финансирование российской военной машины, "то почему администрация фактически вознаграждает россию сейчас", он задал ей вопрос: "Что лучше? Получит ли россия больше денег, если цена на нефть поднимется до 150, и они получат 70% этой суммы, это 105, или если цена на нефть останется ниже ста? Они получат меньше денег".
Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую россия могла бы получить, составила бы 2 миллиарда долларов. Это один день бюджета российской федерации
Дополнение
Ранее США временно ослабили нефтяные санкции в отношении рф на фоне кризиса на Ближнем Востоке.