В 2023 году украинские производители дронов получили госконтракты на производство 58 моделей БПЛА
В 2023 году Украина значительно увеличила собственное производство беспилотников: 67 моделей были кодифицированы, а 58 получили государственные контракты.
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
Эксперт считает, что в Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена.
Демченко рассказал, через какие области вражеские ДРГ больше всего пытаются зайти в Украину
Представитель Государственной пограничной службы сообщил, что большинство попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в Украину фиксируется на границе с Россией в Сумской области, также наблюдается определенная активность в Харьковской области.
На этой неделе Еврокомиссия планирует начать обсуждение 13-го пакета санкций против рф - СМИ
На этой неделе Европейская комиссия начнет неформальные встречи для обсуждения 13-го пакета санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину. Ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии лазеек в существующих санкциях.
Премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии уверен, что 27 стран Евросоюза смогут прийти к согласию по помощи Украине
Премьер-министр Бельгии выразил уверенность, что лидеры ЕС смогут достичь договоренности о финансовой помощи Украине на своем саммите.
В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом
В январе 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% превысило уровень покупки автомобилей в январе 2023 года.
Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию
Британская разведка сообщает, что кремль включил остатки группы "вагнера" в состав росгвардии, чтобы усилить контроль над ними.
МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф
Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Международного суда ООН о нарушении Россией международного права в ее действиях в Украине - это первый случай, когда суд ООН вынес окончательное решение о нарушении Россией международного права.
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
Депутат Винницкого областного совета от партии Гройсмана мог инициировать действия по недопущению верующих Православной Церкви Украины в свой храм в Ладыжине.
"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек
Представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат призвал украинцев дождаться официальных подтверждений относительно последствий "взрывов" на военном аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.