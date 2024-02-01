В 2023 году украинские производители дронов получили госконтракты на производство 58 моделей БПЛА

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160477 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157552 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174929 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Новости по теме

В 2023 году украинские производители дронов получили госконтракты на производство 58 моделей БПЛА

В 2023 году Украина значительно увеличила собственное производство беспилотников: 67 моделей были кодифицированы, а 58 получили государственные контракты.

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В 2023 году украинские производители дронов получили госконтракты на производство 58 моделей БПЛА

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксперт считает, что в Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена.

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Демченко рассказал, через какие области вражеские ДРГ больше всего пытаются зайти в Украину

Представитель Государственной пограничной службы сообщил, что большинство попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в Украину фиксируется на границе с Россией в Сумской области, также наблюдается определенная активность в Харьковской области.

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Демченко рассказал, через какие области вражеские ДРГ больше всего пытаются зайти в Украину

На этой неделе Еврокомиссия планирует начать обсуждение 13-го пакета санкций против рф - СМИ

На этой неделе Европейская комиссия начнет неформальные встречи для обсуждения 13-го пакета санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину. Ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии лазеек в существующих санкциях.

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На этой неделе Еврокомиссия планирует начать обсуждение 13-го пакета санкций против рф - СМИ

Премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии уверен, что 27 стран Евросоюза смогут прийти к согласию по помощи Украине

Премьер-министр Бельгии выразил уверенность, что лидеры ЕС смогут достичь договоренности о финансовой помощи Украине на своем саммите.

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Премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии уверен, что 27 стран Евросоюза смогут прийти к согласию по помощи Украине

В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом

В январе 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% превысило уровень покупки автомобилей в январе 2023 года.

Экономика •   •  9319 просмотра
В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом

Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию

Британская разведка сообщает, что кремль включил остатки группы "вагнера" в состав росгвардии, чтобы усилить контроль над ними.

Война •   •  16521 просмотра
Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию

МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Международного суда ООН о нарушении Россией международного права в ее действиях в Украине - это первый случай, когда суд ООН вынес окончательное решение о нарушении Россией международного права.

Война •   •  21887 просмотра
МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Депутат Винницкого областного совета от партии Гройсмана мог инициировать действия по недопущению верующих Православной Церкви Украины в свой храм в Ладыжине.

Политика •   •  108569 просмотра
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек

Представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат призвал украинцев дождаться официальных подтверждений относительно последствий "взрывов" на военном аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.

Война •   •  18990 просмотра
"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек