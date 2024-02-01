В 2023 году украинские производители дронов получили госконтракты на производство 58 моделей БПЛА

В течение прошлого года Украина существенно масштабировала собственное производство беспилотников. 67 моделей БПЛА получили кодификацию, 58 - государственные контракты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны и вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаил Федорова.

Детали

Как сообщается, накануне министр обороны Рустем Умеров вместе с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым приняли участие во встрече с производителями БПЛА, организованной defense tech кластером Brave1. На встрече были представители более 120 компаний.

В течение прошлого года удалось существенно масштабировать украинское производство беспилотников: 67 моделей получили кодификацию, 58 получили госконтракт. Всего на рынке работает более 200 украинских компаний, которые занимаются БпЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов - сообщил Федоров.

Как отмечается, планы на 2024 год - в разы увеличить количество дронов на фронте. "Агентство оборонных закупок" уже сейчас заключает долгосрочные контракты, указали в Минобороны.

"Не хочу говорить точную цифру, но речь идет о сотнях тысяч различных типов, под выполнение различных задач. Это без FPV - разведка, корректировка огня, ситуационная осведомленность в режиме реального времени. Враг хорошо знает, что такое украинские дроны. Сам факт того, что наш коптер висит в воздухе является фактом сдерживания, который заставляет врага трижды подумать, прежде чем выдвигаться на наши позиции", - сказал министр обороны.

Как отметил Федоров, сейчас приоритетны технологии БпЛА для развития:

- украинского "Ланцета";

- AI для автоматического захвата целей

- управляемого боеприпаса;

- наведения на РЭБ и удара по ним;

- антидронных решений и тому подобное.

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