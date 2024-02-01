У 2023 році українські виробники дронів отримали держконтракти на виробництво 58 моделей БПЛА
Київ • УНН
У 2023 році Україна значно збільшила власне виробництво безпілотників: 67 моделей були кодифіковані, а 58 отримали державні контракти.
Протягом минулого року Україна суттєво масштабувала власне виробництво безпілотників. 67 моделей БПЛА отримали кодифікацію, 58 - державні контракти. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міноборони та віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації Михайло Федорова.
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Як повідомляється, напередодні міністр оборони Рустем Умєров разом з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим взяли участь у зустрічі з виробниками БПЛА, організованій defense tech кластером Brave1. На зустрічі були представники понад 120 компаній.
Протягом минулого року вдалося суттєво масштабувати українське виробництво безпілотників: 67 моделей отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт. Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БпЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів
Як зазначається, плани на 2024 рік – в рази збільшити кількість дронів на фронті. "Агенція оборонних закупівель" вже зараз укладає довгострокові контракти, вказали в Міноборони.
"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", – сказав міністр оборони.
Як зазначив Федоров, зараз пріоритетні технології БпЛА для розвитку:
• українського "Ланцету";
• AI для автоматичного захоплення цілей
• керованого боєприпасу;
• наведення на РЕБ та удару по них;
• антидронових рішень тощо.
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