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У 2023 році українські виробники дронів отримали держконтракти на виробництво 58 моделей БПЛА

У 2023 році українські виробники дронів отримали держконтракти на виробництво 58 моделей БПЛА

Київ • УНН

 • 42115 перегляди

У 2023 році Україна значно збільшила власне виробництво безпілотників: 67 моделей були кодифіковані, а 58 отримали державні контракти.

Протягом минулого року Україна суттєво масштабувала власне виробництво безпілотників. 67 моделей БПЛА отримали кодифікацію, 58 -  державні контракти. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міноборони та віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації Михайло Федорова. 

Деталі 

Як повідомляється, напередодні міністр оборони Рустем Умєров разом з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим взяли участь у зустрічі з виробниками БПЛА, організованій defense tech кластером Brave1. На зустрічі були представники понад 120 компаній.

Протягом минулого року вдалося суттєво масштабувати українське виробництво безпілотників: 67 моделей отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт. Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БпЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів

- повідомив Федоров.

Як зазначається, плани на 2024 рік – в рази збільшити кількість дронів на фронті. "Агенція оборонних закупівель" вже зараз укладає довгострокові контракти, вказали в Міноборони. 

"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", – сказав міністр оборони.

Як зазначив Федоров, зараз пріоритетні технології БпЛА для розвитку:

• українського "Ланцету";

• AI для автоматичного захоплення цілей

• керованого боєприпасу;

• наведення на РЕБ та удару по них;

• антидронових рішень тощо. 

Україна попереджає союзників про "критичну" нестачу снарядів - Умєров написав листа колегам з ЄС31.01.24, 23:58 • 30906 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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