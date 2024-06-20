Киев • УНН
На мысе Чауда в оккупированном Крыму произошли взрывы и пожар, на место выехали машины скорой помощи. Местные говорят, что взорвались боеприпасы и в результате инцидента есть пострадавшие.
В оккупированном Крыму утром прогремели взрывы на мысе Чауда, после чего в том районе начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что около 10 утра местные слышали взрывы со стороны мыса Чауда, чуть позже там заметили столб дыма, поднимавшийся в небо.
Также в сети сообщают, что в ту сторону двигалось несколько машин "скорой".
Судя по машинам скорой помощи, там точно есть пострадавшие. по данным нашего источника, взорвался боекомплект
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Также благодаря местным удалось выяснить примерный район взрыва.
Напомним
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