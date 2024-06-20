В оккупированном Крыму утром прогремели взрывы на мысе Чауда, после чего в том районе начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что около 10 утра местные слышали взрывы со стороны мыса Чауда, чуть позже там заметили столб дыма, поднимавшийся в небо.

Также в сети сообщают, что в ту сторону двигалось несколько машин "скорой".

Судя по машинам скорой помощи, там точно есть пострадавшие. по данным нашего источника, взорвался боекомплект - - пише "Кримський вітер".

В Крыму Силы обороны за почти два месяца поразили около 15 систем ПВО

Дополнение

Также благодаря местным удалось выяснить примерный район взрыва.

Напомним

Украинские партизаны обнаружили новые российские огневые точки и укрепления, строящиеся в Евпатории. Они допускают, что Рроссияне готовятся к возможному десанту ВСУ в Крыму.