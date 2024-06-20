Вранці в окупованому Криму лунали вибухи: на мисі Чауда трапилась пожежа
Київ • УНН
На мисі Чауда в окупованому Криму сталися вибухи і пожежа, на місце виїхали машини швидкої допомоги. Місцеві кажуть, що вибухнули боєприпаси і внаслідок інциденту є постраждалі.
В окупованому Криму вранці пролунали вибухи на мисі Чауда, після чого в тому районі розпочалась пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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Зазначається, що близько 10 ранку місцеві чули вибухи з боку мису Чауда, трохи згодом там помітили стовп диму, що здіймався в небо.
Також у мережі повідомляють, що в то й бік рухалось декілька машин "швидкої".
Судячи з машин швидкої допомоги, там точно є постраждалі. За даними нашого джерела, вибухнув боєкомплект
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Також завдяки місцевим вдалось з'ясувати приблизний район вибуху.
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