11:49 • 4258 просмотра
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 7368 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
09:22 • 15070 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 26473 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 27142 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 26297 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28300 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33580 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 42782 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28709 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
публикации
Эксклюзивы
Устроил хайп на фоне блэкаутов: в Киеве полицейские привлекли блогера к ответственности

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Киеве 21-летний блогер привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Он ездил на лимузине с ярким освещением и провоцировал конфликты.

Устроил хайп на фоне блэкаутов: в Киеве полицейские привлекли блогера к ответственности
Фото: ГУНП Украины в Киеве

В столице правоохранители привлекли к административной ответственности 21-летнего блогера, который на фоне массовых отключений электроэнергии устроил показательную провокацию ради популярности в соцсетях. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.

Детали

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором молодой человек в арендованном лимузине с ярким освещением ездил по центру города и демонстративно хвастался пачкой денег.

Впоследствии, ради более эффектного контента, нарушитель спровоцировал конфликт с прохожей. В ходе спора он пренебрежительно отвечал на замечания пожилой женщины, пытаясь вызвать возмущение граждан.

Правоохранители составили на блогера административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 16-летняя девушка из Андрушевской общины Житомирской области сняла и опубликовала видео, на котором стреляет в собаку из пневматической винтовки. Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

Андрей Тимощенков

