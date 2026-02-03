Устроил хайп на фоне блэкаутов: в Киеве полицейские привлекли блогера к ответственности

Фото: ГУНП Украины в Киеве

В столице правоохранители привлекли к административной ответственности 21-летнего блогера, который на фоне массовых отключений электроэнергии устроил показательную провокацию ради популярности в соцсетях. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.

Детали

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором молодой человек в арендованном лимузине с ярким освещением ездил по центру города и демонстративно хвастался пачкой денег.

Впоследствии, ради более эффектного контента, нарушитель спровоцировал конфликт с прохожей. В ходе спора он пренебрежительно отвечал на замечания пожилой женщины, пытаясь вызвать возмущение граждан.

Правоохранители составили на блогера административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

