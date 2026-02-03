Устроил хайп на фоне блэкаутов: в Киеве полицейские привлекли блогера к ответственности
Киев • УНН
В Киеве 21-летний блогер привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Он ездил на лимузине с ярким освещением и провоцировал конфликты.
В столице правоохранители привлекли к административной ответственности 21-летнего блогера, который на фоне массовых отключений электроэнергии устроил показательную провокацию ради популярности в соцсетях. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.
Детали
В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором молодой человек в арендованном лимузине с ярким освещением ездил по центру города и демонстративно хвастался пачкой денег.
Впоследствии, ради более эффектного контента, нарушитель спровоцировал конфликт с прохожей. В ходе спора он пренебрежительно отвечал на замечания пожилой женщины, пытаясь вызвать возмущение граждан.
Правоохранители составили на блогера административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.
Напомним
