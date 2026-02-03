Влаштував хайп на тлі блекаутів: у Києві поліцейські притягнули блогера до відповідальності

Фото: ГУНП України у Києві

У столиці правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 21-річного блогера, який на тлі масових відключень електроенергії влаштував показову провокацію заради популярності у соцмережах. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.

Деталі

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому молодик в орендованому лімузині з яскравим освітленням їздив центром міста та демонстративно хизувався пачкою грошей.

Згодом, заради більш ефектного контенту, порушник спровокував конфлікт із перехожою. У ході суперечки він зневажливо відповідав на зауваження літньої жінки, намагаючись викликати обурення громадян.

Правоохоронці склали на блогера адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство.

