11:49 • 4424 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
11:48 • 7696 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
09:22 • 15201 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
09:16 • 26616 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 27275 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 26356 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28352 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33613 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 42824 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28729 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Влаштував хайп на тлі блекаутів: у Києві поліцейські притягнули блогера до відповідальності

Київ • УНН

У Києві 21-річний блогер притягнутий до відповідальності за дрібне хуліганство. Він їздив на лімузині з яскравим освітленням та провокував конфлікти.

Влаштував хайп на тлі блекаутів: у Києві поліцейські притягнули блогера до відповідальності
Фото: ГУНП України у Києві

У столиці правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 21-річного блогера, який на тлі масових відключень електроенергії влаштував показову провокацію заради популярності у соцмережах. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.

Деталі

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому молодик в орендованому лімузині з яскравим освітленням їздив центром міста та демонстративно хизувався пачкою грошей.

Згодом, заради більш ефектного контенту, порушник спровокував конфлікт із перехожою. У ході суперечки він зневажливо відповідав на зауваження літньої жінки, намагаючись викликати обурення громадян.

Правоохоронці склали на блогера адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 16-річна дівчина з Андрушівської громади на Житомирщині зняла та опублікувала відео, на якому стріляє в собаку з пневматичної гвинтівки. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Андрій Тимощенков

