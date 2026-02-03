Стріляла в собаку з пневматичної гвинтівки: на Житомирщині поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами

16-річна жителька Андрушівської громади на Житомирщині у своєму дворі знімала і опублікувала відео, на якому стріляє в собаку з пневматичної гвинтівки. Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає УНН.

Деталі

2 лютого поліцейські виявили в соціальній мережі відео, на якому дівчина стріляє у собаку. Правоохоронці встановили причетну до події та розпочали досудове розслідування - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, правоохоронці встановили, що подія сталася 19 січня. 16-річна жителька Андрушівської громади перебувала у дворі за місцем проживання, де здійснила постріл із пневматичної гвинтівки в собаку, ймовірно поранивши тварину. Свої дії дівчина зняла на мобільний телефон і поширила відео в соціальних мережах.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України. Триває встановлення всіх обставин, правоохоронці розшукують собаку. Відповідно до чинного законодавства жорстоке поводження з тваринами, вчинене з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення такої продукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини - йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Обухівському районі Київщини прокуратура почала розслідувати факт масового жорстокого поводження з тваринами. Виявлено 51 загиблу тварину та врятовано ще 39 котів, яких утримували в антисанітарних умовах.