Стріляла в собаку з пневматичної гвинтівки: на Житомирщині поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 4538 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 10446 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 11576 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 13831 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 17959 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 28102 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 37713 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27350 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 45062 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23774 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
65%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Витік палива під час репетиції Artemis II: NASA бореться з проблемами за лютневе вікно запуску2 лютого, 23:58 • 11853 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 22826 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 27213 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 19706 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 7178 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 20563 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 45062 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 32322 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 35827 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 97451 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Харків
Іран
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 19245 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 20682 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 20333 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 19239 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 18824 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Шахед-136

Стріляла в собаку з пневматичної гвинтівки: на Житомирщині поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами

Київ • УНН

 • 20 перегляди

16-річна дівчина з Андрушівської громади на Житомирщині зняла та опублікувала відео, на якому стріляє в собаку з пневматичної гвинтівки. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Стріляла в собаку з пневматичної гвинтівки: на Житомирщині поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами

16-річна жителька Андрушівської громади на Житомирщині у своєму дворі знімала і опублікувала відео, на якому стріляє в собаку з пневматичної гвинтівки. Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає УНН.

Деталі

2 лютого поліцейські виявили в соціальній мережі відео, на якому дівчина стріляє у собаку. Правоохоронці встановили причетну до події та розпочали досудове розслідування

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, правоохоронці встановили, що подія сталася 19 січня. 16-річна жителька Андрушівської громади перебувала у дворі за місцем проживання, де здійснила постріл із пневматичної гвинтівки в собаку, ймовірно поранивши тварину. Свої дії дівчина зняла на мобільний телефон і поширила відео в соціальних мережах.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України. Триває встановлення всіх обставин, правоохоронці розшукують собаку. Відповідно до чинного законодавства жорстоке поводження з тваринами, вчинене з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення такої продукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Обухівському районі Київщини прокуратура почала розслідувати факт масового жорстокого поводження з тваринами. Виявлено 51 загиблу тварину та врятовано ще 39 котів, яких утримували в антисанітарних умовах.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Тварини
Соціальна мережа
Фільм
Національна поліція України
Житомирська область
Київська область