09:22 • 7516 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 14219 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 15272 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 17274 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 20849 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 29704 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 39054 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 27691 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 48623 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 24023 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Стреляла в собаку из пневматической винтовки: на Житомирщине полиция расследует жестокое обращение с животными

Киев • УНН

 • 798 просмотра

16-летняя девушка из Андрушевской общины Житомирской области сняла и опубликовала видео, на котором стреляет в собаку из пневматической винтовки. Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

Стреляла в собаку из пневматической винтовки: на Житомирщине полиция расследует жестокое обращение с животными

16-летняя жительница Андрушевской общины Житомирской области в своем дворе сняла и опубликовала видео, на котором стреляет в собаку из пневматической винтовки. Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает УНН.

Детали

2 февраля полицейские обнаружили в социальной сети видео, на котором девушка стреляет в собаку. Правоохранители установили причастную к происшествию и начали досудебное расследование

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, правоохранители установили, что событие произошло 19 января. 16-летняя жительница Андрушевской общины находилась во дворе по месту жительства, где произвела выстрел из пневматической винтовки в собаку, вероятно ранив животное. Свои действия девушка сняла на мобильный телефон и распространила видео в социальных сетях.

Полицейские начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Продолжается установление всех обстоятельств, правоохранители разыскивают собаку. В соответствии с действующим законодательством жестокое обращение с животными, совершенное с целью создания изображений, произведений, кино-, видео-, аудиопродукции, или сбыт или распространение такой продукции, пропагандирующих жестокое обращение с животными, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного

- говорится в сообщении.

Напомним

В Обуховском районе Киевской области прокуратура начала расследовать факт массового жестокого обращения с животными. Обнаружено 51 погибшее животное и спасено еще 39 кошек, которых содержали в антисанитарных условиях.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Животные
Социальная сеть
Фильм
Национальная полиция Украины
Житомирская область
Киевская область