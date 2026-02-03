Стреляла в собаку из пневматической винтовки: на Житомирщине полиция расследует жестокое обращение с животными

16-летняя жительница Андрушевской общины Житомирской области в своем дворе сняла и опубликовала видео, на котором стреляет в собаку из пневматической винтовки. Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает УНН.

Детали

2 февраля полицейские обнаружили в социальной сети видео, на котором девушка стреляет в собаку. Правоохранители установили причастную к происшествию и начали досудебное расследование - говорится в сообщении.

По предварительной информации, правоохранители установили, что событие произошло 19 января. 16-летняя жительница Андрушевской общины находилась во дворе по месту жительства, где произвела выстрел из пневматической винтовки в собаку, вероятно ранив животное. Свои действия девушка сняла на мобильный телефон и распространила видео в социальных сетях.

Полицейские начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Продолжается установление всех обстоятельств, правоохранители разыскивают собаку. В соответствии с действующим законодательством жестокое обращение с животными, совершенное с целью создания изображений, произведений, кино-, видео-, аудиопродукции, или сбыт или распространение такой продукции, пропагандирующих жестокое обращение с животными, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного - говорится в сообщении.

Напомним

В Обуховском районе Киевской области прокуратура начала расследовать факт массового жестокого обращения с животными. Обнаружено 51 погибшее животное и спасено еще 39 кошек, которых содержали в антисанитарных условиях.