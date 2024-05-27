Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

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Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
Иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес из-за рисков, связанных с военной агрессией и отсутствием прозрачности и надлежащего раскрытия информации о бизнесе.
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