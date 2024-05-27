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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

Сервисом еЧерга воспользовались более миллиона раз для пересечения украинской границы. В системе уже зарегистрировано более 100 000 пользователей из разных стран, включая водителей и перевозчиков.

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Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

27 мая российские военные нанесли авиаудары по поселку Мартовое Харьковской области, в результате чего была ранена 69-летняя женщина и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  7627 просмотра
Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

Украина ожидает получить следующий транш финансирования МВФ в 2,2 миллиарда долларов по программе расширенного финансирования в июне после успешных переговоров по четвертому пересмотру программы.

Экономика •   •  7675 просмотра
Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

Первый в этом году циклон «Ремаль» затопил прибрежные деревни в Бангладеш и индийской Западной Бенгалии, заставив эвакуировать почти 800 тысяч человек из прибрежных поселков.

Новости Мира •   •  6971 просмотра
В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

Более 14 тысяч украинцев за рубежом в 124 странах мира обновили свои учетные данные через приложение "Резерв+". Лидируют украинцы, проживающие в Польше, Германии и Канаде.

Война •   •  8232 просмотра
"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил литовского лидера с переизбранием, обсудил предстоящие международные мероприятия и договорился о подписании двустороннего соглашения в ближайшее время.

политика •   •  8893 просмотра
Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается после того, как 15 мая он получил четыре ранения во время покушения.

Новости Мира •   •  7001 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство

Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии

Бывший офицер немецкой армии был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за шпионаж в пользу российских спецслужб путем передачи секретной военной информации.

Война •   •  7933 просмотра
Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес из-за рисков, связанных с военной агрессией и отсутствием прозрачности и надлежащего раскрытия информации о бизнесе.

Война •   •  25217 просмотра
Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

россияне ударили по Николаевщине: попали в автомойку, есть раненые

Два человека были ранены, один из них тяжело, когда российская ракета попала в автомойку самообслуживания в Снигиревке Николаевской области.

Война •   •  8433 просмотра
россияне ударили по Николаевщине: попали в автомойку, есть раненые