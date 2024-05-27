Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

С момента запуска услуги еЧерга в системе зарегистрировалось более 100 тысяч пользователей из разных стран, среди которых водители и перевозчики. Приложение еЧерга для мобильных телефонов было загружено более 84 тысяч раз. Об этом сообщили в Минобновления, пишет УНН.

Детали

С период с декабря 2022 года, когда услуга еЧерга начала свою работу на главном пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", и до мая этого года, когда она была развернута на всех важных пунктах пересечения границы для автобусов и грузовиков, в системе зарегистрировалось более 100 тысяч пользователей - это водители и перевозчики из разных стран. Мобильное приложение еЧерга было загружено более 84 тысяч раз.

Сообщается, что по записи в системе еЧерга грузовики пересекли границу 927 тысяч раз, автобусы - почти 81 тысячу.

Больше всего по онлайн-записи транспортных средств пересекло пункты пропуска с Польшей - 551 тысяча. С Румынией - более 180 тысяч; более 120 тысяч - с Молдовой; с Венгрией - 102 тысячи и со Словакией - почти 54 тысячи - говорится в сообщении.

Напомним

За год работы сервиса еЧерга 900 тысяч грузовиков пересекли государственную границу Украины с помощью онлайн-записи, при этом наибольшее количество транспортных средств пересекло границу с Польшей - почти 487 тысяч.

еЧерга для автобусов: на 10 пунктах пропуска с Молдовой с сегодняшнего дня можно выбрать время пересечения границы