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Послугою єЧерга для перетину кордону України вже скористалися понад мільйон разів

Послугою єЧерга для перетину кордону України вже скористалися понад мільйон разів

Київ • УНН

 • 15414 перегляди

Сервісом єЧерга скористалися понад мільйон разів для перетину українського кордону. У системі вже зареєстровано понад 100 000 користувачів з різних країн, включаючи водіїв та перевізників.

З моменту запуску послуги єЧерга у системі зареєструвалося понад 100 тисяч користувачів з різних країн, серед яких водії та перевізники. Додаток єЧерга для мобільних телефонів був завантажений більше 84 тисяч разів. Про це повідомили у Мінвідновлення, пише УНН.

Деталі

З період від грудня 2022 року, коли послуга єЧерга розпочала свою роботу на головному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", і до травня цього року, коли вона була розгорнута на всіх важливих пунктах перетину кордону для автобусів та вантажівок, у системі зареєструвалося понад 100 тисяч користувачів – це водії та перевізники з різних країн. Мобільний додаток єЧерга був завантажений більше ніж 84 тисячі разів.

Повідомляється, що за записом в системі єЧерга вантажівки перетнули кордон 927 тисяч разів, автобуси – майже 81 тисячу.

Найбільше за онлайн-записом транспортних засобів перетнуло пункти пропуску з Польщею – 551 тисяча. З Румунією — понад 180 тисяч; більш як 120 тисяч — з Молдовою; з Угорщиною – 102 тисячі та зі Словаччиною – майже 54 тисячі

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За рік роботи сервісу єЧерга 900 тисяч вантажівок перетнули державний кордон України за допомогою онлайн-запису, при цьому найбільша кількість транспортних засобів перетнула кордон з Польщею - майже 487 тисяч.

єЧерга для автобусів: на 10 пунктах пропуску з Молдовою відсьогодні можна обрати час перетину кордону24.04.24, 10:11 • 15673 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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