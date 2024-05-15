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єЧерга: за рік за допомогою онлайн-запису кордон перетнуло 900 тис. вантажівок

єЧерга: за рік за допомогою онлайн-запису кордон перетнуло 900 тис. вантажівок

Київ • УНН

 • 18856 перегляди

За рік роботи сервісу єЧерга 900 тисяч вантажівок перетнули державний кордон України за допомогою онлайн-запису, при цьому найбільша кількість транспортних засобів перетнула кордон з Польщею - майже 487 тисяч.

За рік після масштабування послуги єЧерга державний кордон за онлайн-записом перетнуло 900 тисяч вантажівок. З них найбільше транспортних засобів прямувало через пункти пропуску з Польщею – майже 487 тисяч. Про це повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН

 Деталі 

Як повідомляється, рік тому послуга єЧерга для перетину кордону була масштабована ще на 15 пунктів пропуску. До першого і пілотного автомобільного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" додали найбільші вантажні пункти пропуску з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

За цей час за допомогою онлайн-запису державний кордон перетнуло 900 тис. вантажівок. Найбільше транспортних засобів прямувало через Польщу – майже 487 тис. 

Наступними є:

  •  Румунія – 166 тис.;
  •  Молдова – майже 108 тис.;
  •  Угорщина –93 тис.;
  •  Словаччина – 45 тис.

До топ-країн, чиї водії користуються послугою також входить Польща, Молдова, Туреччина та Румунія.

Загалом у системі зареєструвалось понад 100 тисяч користувачів з різних країн. Застосунок був завантажений понад 83 тисячі разів.

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Доповнення

З серпня минулого року в системі єЧерга була відкрита реєстрація для автобусів. На першому етапі послуга для автобусів дозволяє верифікувати виконання міжнародних регулярних маршрутів та відслідковувати навантаження на кордон.

Наразі вже на 11 пунктах пропуску кожен автобус обирає час перетину кордону відповідно до графіку руху. Загалом, понад 75 тисяч автобусів перетнули кордон за онлайн-записом.

Спецпозначки для гуманітарних рейсів: у сервіс "єЧерга" для вантажівок додали нові функції29.03.24, 12:31 • 21854 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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