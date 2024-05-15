еЧерга: за год с помощью онлайн-записи границу пересекло 900 тыс. грузовиков

За год после масштабирования услуги еЧерга государственную границу по онлайн-записи пересекло 900 тысяч грузовиков. Из них больше всего транспортных средств направлялось через пункты пропуска с Польшей - почти 487 тысяч. Об этом сообщило министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, год назад услуга еЧерга для пересечения границы была масштабирована еще на 15 пунктов пропуска. К первому и пилотному автомобильному пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск" добавили крупнейшие грузовые пункты пропуска с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

За это время с помощью онлайн-записи государственную границу пересекло 900 тыс. грузовиков. Больше всего транспортных средств направлялось через Польшу - почти 487 тыс.

Следующие:

Румыния - 166 тыс;

Молдова - почти 108 тыс.;



Венгрия -93 тыс

Словакия - 45 тыс

В топ-стран, чьи водители пользуются услугой также входит Польша, Молдова, Турция и Румыния.

Всего в системе зарегистрировалось более 100 тысяч пользователей из разных стран. Приложение было загружено более 83 тысяч раз.

Дополнение

С августа прошлого года в системе еЧерга была открыта регистрация для автобусов. На первом этапе услуга для автобусов позволяет верифицировать выполнение международных регулярных маршрутов и отслеживать нагрузку на границу.

Сейчас уже на 11 пунктах пропуска каждый автобус выбирает время пересечения границы в соответствии с графиком движения. В общем, более 75 тысяч автобусов пересекли границу по онлайн-записи.

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