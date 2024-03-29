Спецпозначки для гуманитарных рейсов: в сервис "еЧерга" для грузовиков добавили новые функции

В сервисе "еЧерга" для грузовиков добавили несколько новых функций, в частности: отметки для авто, которые везут гуманитарную помощь и новый список, где можно увидеть машины, попавшие на ПП благодаря регистрации в системе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин, территории и инфраструктуры Украины.

Детали

В ведомстве объясняют, что нововведения должны обеспечить прозрачность функционирования системы.

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Поэтому, в разделе "Загруженность" на сайте и в приложении появится ряд новой информации:

- Номерной знак прицепа грузовика. Ранее в системе был открыт номер тягача;

- Новый список "На контроле в МАПП", где будут транспортные средства, которые заехали на контроль в пункт пропуска благодаря регистрации в системе "еЧерга";

Также будет отображено время пребывания такого транспорта в пункте пропуска;

- Ко всем грузовикам из списка "На контроле в МАПП", "Приготовиться к въезду" и "Очередь ожидания" будет добавлена дата, время бронирования места в очереди и порядковый номер. Последний присваивается в момент бронирования места в очереди

Также появятся отдельные отметки для машин, выполняющих специальные, гуманитарные рейсы, или перевозящих почту.

Номера машин, которые совершают специальные рейсы в системе будут скрыты из соображений безопасности - подчеркнули в Мининфраструктуры.

Также министерстве отметили, что нумерация и время регистрации в очередь будет отображаться только для тех грузовиков, которые стали в очередь после обновления в системе

Напомним

В феврале Украина расширила сервис электронной очереди для автобусов на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой