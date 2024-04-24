еЧерга для автобусов: на 10 пунктах пропуска с Молдовой с сегодняшнего дня можно выбрать время пересечения границы

С сегодняшнего дня, 24 апреля, на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу будет доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги еЧерга. Об этом сообщила пресс-служба министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Возможность выбрать время будет доступна в целом на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Так, к "Мамалыга - Кривая" и "Могилев-Подольский - Отач" добавятся:

Виноградовка - Вулканешты

"Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга"



"Новые Трояны - Чадыр-Лунга"



"Рени - Джурджулешты"



"Августовское 1 - Басарабьяска"



"Староказачье - Тудора"



"Табаки - Мирное"



"Росошаны - Бричень"



Впоследствии, такая возможность будет доступна на пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное", указали в ведомстве.

Регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" для пунктов пропуска с Молдовой начинается с 24 апреля в 12:00. Движение автобусов по новой записи начнется 25 апреля в 12:00.

"Параллельно, совместно с Государственной пограничной службой работаем над тем, чтобы увеличивать пропускную способность границы именно для автобусов, это позволит обеспечить больше возможностей перевозчикам выбирать время пересечения границы", - подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним

В августе прошлого года услуга еЧерга была масштабирована на автобусы. Сейчас в режиме тестирования она работает на ключевых пунктах пропуска для автобусов. На первом этапе главная цель внедрения услуги - создание актуальной сети регулярных маршрутов и анализ нагрузки на границу.

На основе полученных данных на втором этапе реализации услуги каждый автобус (регулярный и нерегулярный) может выбрать время пересечения границы.

Начиная с 12 февраля, услуга электронной очереди на автобусы распространяется на все 29 пунктов пропуска на границах Украины с ЕС и Молдовой.