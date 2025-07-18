Урожай-2025: Украина собрала более 7,2 млн тонн нового урожая

В Украине аграрии во время нынешней уборочной кампании собрали уже более 7,2 млн зерновых и зернобобовых культур нового урожая, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 18 июля 2025 года в Украине уже обмолочено 2 355,3 тыс. га и намолочено 7 225,8 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении.

В частности:

пшеницы – обмолочено 1 504,5 тыс. га, намолочено – 4 671,1 тыс. тонн;

ячмень – обмолочено 660,6 тыс. га, намолочено – 2 181,6 тыс. тонн;

горох – обмолочено 170,8 тыс. га намолочено – 362,9 тыс. тонн.

Среди лидеров, в частности:

Одесская – обмолочено 722,1 тыс. га, намолочено – 2 020,4 тыс. тонн;

Николаевская – обмолочено 488,7 тыс. га, намолочено – 1 172,8 тыс. тонн;

Кировоградская – обмолочено 238,6 тыс. га, намолочено – 963 тыс. тонн.

Рапс собирают в 14 областях. Уже собрано 614,1 тыс. тонн на площади 360,3 тыс. га.

Дополнение

В Минагро заявляли, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может уменьшиться на 10% до примерно 51 миллиона тонн по сравнению с 56,7 миллиона тонн в 2024 году, по самому пессимистическому сценарию.