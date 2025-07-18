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Урожай-2025: Украина собрала более 7,2 млн тонн нового урожая

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

По состоянию на 18 июля 2025 года в Украине обмолочено 2355,3 тыс. га, намолочено 7225,8 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Лидерами являются Одесская, Николаевская и Кировоградская области.

Урожай-2025: Украина собрала более 7,2 млн тонн нового урожая

В Украине аграрии во время нынешней уборочной кампании собрали уже более 7,2 млн зерновых и зернобобовых культур нового урожая, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 18 июля 2025 года в Украине уже обмолочено 2 355,3 тыс. га и намолочено 7 225,8 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении. 

В частности: 

  • пшеницы – обмолочено 1 504,5 тыс. га, намолочено – 4 671,1 тыс. тонн; 
    • ячмень – обмолочено 660,6 тыс. га, намолочено – 2 181,6 тыс. тонн; 
      • горох – обмолочено 170,8 тыс. га намолочено – 362,9 тыс. тонн.

        Среди лидеров, в частности: 

        • Одесская – обмолочено 722,1 тыс. га, намолочено – 2 020,4 тыс. тонн; 
          • Николаевская – обмолочено 488,7 тыс. га, намолочено – 1 172,8 тыс. тонн; 
            • Кировоградская – обмолочено 238,6 тыс. га, намолочено – 963 тыс. тонн.

              Рапс собирают в 14 областях. Уже собрано 614,1 тыс. тонн на площади 360,3 тыс. га.

              Дополнение

              В Минагро заявляли, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может уменьшиться на 10% до примерно 51 миллиона тонн по сравнению с 56,7 миллиона тонн в 2024 году, по самому пессимистическому сценарию.

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              ЭкономикаАгроновости
              Николаевская область
              Кировоградская область
              Одесская область
              Reuters
              Украина
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