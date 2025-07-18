Жнива-2025: Україна зібрала понад 7,2 млн тонн нового врожаю

В Україні аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали уже понад 7,2 млн зернових та зернобобових культур нового врожаю, повідомили у п'ятницю в Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

"Станом на 18 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 2 355,3 тис. га та намолочено 7 225,8 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур", - ідеться у повідомленні.

Зокрема:

пшениці – обмолочено 1 504,5 тис. га, намолочено – 4 671,1 тис. тонн;

ячмінь – обмолочено 660,6 тис. га, намолочено – 2 181,6 тис. тонн;

горох – обмолочено 170,8 тис. га намолочено – 362,9 тис. тонн.

Серед лідерів, зокрема:

Одеська – обмолочено 722,1 тис. га, намолочено – 2 020,4 тис. тонн;

Миколаївська – обмолочено 488,7 тис. га, намолочено – 1 172,8 тис. тонн;

Кіровоградська – обмолочено 238,6 тис. га, намолочено – 963 тис. тонн.

Ріпак збирають в 14 областях. Вже зібрано 614,1 тис. тонн на площі 360,3 тис. га.

Доповнення

У Мінагро заявляли, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 мільйона тонн порівняно з 56,7 мільйона тонн у 2024 році, за найпесимістичнішим сценарієм.