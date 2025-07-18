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Жнива-2025: Україна зібрала понад 7,2 млн тонн нового врожаю

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

Станом на 18 липня 2025 року в Україні обмолочено 2355,3 тис. га, намолочено 7225,8 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Лідерами є Одеська, Миколаївська та Кіровоградська області.

Жнива-2025: Україна зібрала понад 7,2 млн тонн нового врожаю

В Україні аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали уже понад 7,2 млн зернових та зернобобових культур нового врожаю, повідомили у п'ятницю в Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

"Станом на 18 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 2 355,3 тис. га та намолочено 7 225,8 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур", - ідеться у повідомленні. 

Зокрема: 

  • пшениці – обмолочено 1 504,5 тис. га, намолочено – 4 671,1 тис. тонн; 
    • ячмінь – обмолочено 660,6 тис. га, намолочено – 2 181,6 тис. тонн; 
      • горох – обмолочено 170,8 тис. га намолочено – 362,9 тис. тонн.

        Серед лідерів, зокрема: 

        • Одеська – обмолочено 722,1 тис. га, намолочено – 2 020,4 тис. тонн; 
          • Миколаївська – обмолочено 488,7 тис. га, намолочено – 1 172,8 тис. тонн; 
            • Кіровоградська – обмолочено 238,6 тис. га, намолочено – 963 тис. тонн.

              Ріпак збирають в 14 областях. Вже зібрано 614,1 тис. тонн на площі 360,3 тис. га.

              Доповнення

              У Мінагро заявляли, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 мільйона тонн порівняно з 56,7 мільйона тонн у 2024 році, за найпесимістичнішим сценарієм.

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              ЕкономікаАгроновини
              Миколаївська область
              Кіровоградська область
              Одеська область
              Reuters
              Україна
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