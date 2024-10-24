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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Киев  •  УНН

09:40 • 45220 просмотра

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Елена Дума, руководитель АРМА, поручила заместителю по евроинтеграции осматривать активы медведчука во Львове. Это вызывает сомнения относительно эффективности управления и компетентности Думы как руководителя агентства.

Руководительница Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума отчиталась об очередном "успехе" - АРМА продолжает обзор активов экс-нардепа-предателя виктора медведчука во Львове. Однако, очень странно, что активы в регионах осматривает лично заместитель председателя по вопросам евроинтеграции. Это ставит под сомнение не только эффективность использования ресурсов агентством, но и компетентность Елены Думы как руководителя, пишет УНН.

Детали

Глава АРМА в своем тг-канале сообщила, что агентство продолжает обзор "резонансных активов" медведчука. 

"Среди осмотренных активов: заводы Бетонбуд и Керамбуд. А также, другой арестованный актив - отель "Турист", - отметила она.

Ответственность за координацию осмотра взял на себя заместитель председателя АРМА по вопросам евроинтеграции Григол Катамадзе.

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Однако вопрос вызывает то, почему заместитель председателя по вопросам евроинтеграции, который, по логике должности, должен заниматься международным сотрудничеством, вынужден ездить по регионам и выполнять работу, которая, как правило, относится к компетенции местных представителей или профильных специалистов. АРМА насчитывает более 200 сотрудников и имеет региональные офисы, в частности Западное межрегиональное управление, которое также участвовало в обзоре. Однако для выполнения этой задачи агентство отправило одного из руководителей.

Это далеко не первый сигнал об управленческих проблемах в АРМА. С момента назначения Елены Думы на должность руководителя агентства время от времени возникают дискуссии об отсутствии у нее достаточного опыта. Ей даже пришлось оправдываться за это и она аргументировала свою экспертность тем, что закончила школу с золотой медалью и имеет "огромный опыт".

К тому же, кадровые решения Елены Думы вызвали беспокойство среди экспертного круга. В частности, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам обращал внимание на существование в АРМА должности заместителя по вопросам европейской интеграции, которая, по его мнению, является странной для антикоррупционного органа, созданного по европейским стандартам.

Отсутствие эффективного менеджмента особенно заметно на фоне резонансных дел, связанных с активами государственных изменников и олигархов. Вместо того, чтобы делегировать обязанности профильным специалистам, Дума отправляет на осмотры активов высокопоставленных чиновников. Это ставит под сомнение способность агентства выполнять свои ключевые функции - поиск и управление арестованными активами, особенно в условиях войны, когда каждая гривна и каждый актив имеют значение для государства.

Поэтому возникает вопрос - способна ли Елена Дума обеспечить надлежащий уровень управления, когда даже осмотр активов - задача, которую можно делегировать, выполняет заместитель председателя и является ли это показателем более глубоких проблем в АРМА?

Добавим

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, возникают сомнения относительно политической независимости руководства АРМА. В частности, недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визита якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ "Гулливер".

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще "не знакома" с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре "черных" входа и залезть через окно по двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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