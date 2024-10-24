Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Руководительница Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума отчиталась об очередном "успехе" - АРМА продолжает обзор активов экс-нардепа-предателя виктора медведчука во Львове. Однако, очень странно, что активы в регионах осматривает лично заместитель председателя по вопросам евроинтеграции. Это ставит под сомнение не только эффективность использования ресурсов агентством, но и компетентность Елены Думы как руководителя, пишет УНН.

Детали

Глава АРМА в своем тг-канале сообщила, что агентство продолжает обзор "резонансных активов" медведчука.

"Среди осмотренных активов: заводы Бетонбуд и Керамбуд. А также, другой арестованный актив - отель "Турист", - отметила она.

Ответственность за координацию осмотра взял на себя заместитель председателя АРМА по вопросам евроинтеграции Григол Катамадзе.

Однако вопрос вызывает то, почему заместитель председателя по вопросам евроинтеграции, который, по логике должности, должен заниматься международным сотрудничеством, вынужден ездить по регионам и выполнять работу, которая, как правило, относится к компетенции местных представителей или профильных специалистов. АРМА насчитывает более 200 сотрудников и имеет региональные офисы, в частности Западное межрегиональное управление, которое также участвовало в обзоре. Однако для выполнения этой задачи агентство отправило одного из руководителей.

Это далеко не первый сигнал об управленческих проблемах в АРМА. С момента назначения Елены Думы на должность руководителя агентства время от времени возникают дискуссии об отсутствии у нее достаточного опыта. Ей даже пришлось оправдываться за это и она аргументировала свою экспертность тем, что закончила школу с золотой медалью и имеет "огромный опыт".

К тому же, кадровые решения Елены Думы вызвали беспокойство среди экспертного круга. В частности, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам обращал внимание на существование в АРМА должности заместителя по вопросам европейской интеграции, которая, по его мнению, является странной для антикоррупционного органа, созданного по европейским стандартам.

Отсутствие эффективного менеджмента особенно заметно на фоне резонансных дел, связанных с активами государственных изменников и олигархов. Вместо того, чтобы делегировать обязанности профильным специалистам, Дума отправляет на осмотры активов высокопоставленных чиновников. Это ставит под сомнение способность агентства выполнять свои ключевые функции - поиск и управление арестованными активами, особенно в условиях войны, когда каждая гривна и каждый актив имеют значение для государства.

Поэтому возникает вопрос - способна ли Елена Дума обеспечить надлежащий уровень управления, когда даже осмотр активов - задача, которую можно делегировать, выполняет заместитель председателя и является ли это показателем более глубоких проблем в АРМА?

Добавим

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, возникают сомнения относительно политической независимости руководства АРМА. В частности, недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визита якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ "Гулливер".

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще "не знакома" с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре "черных" входа и залезть через окно по двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны.