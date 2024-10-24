Управлінський провал: голова АРМА Дума відправляє оглядати активи в регіони свого заступника з питань євроінтеграції

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 256 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 10689 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 27193 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 44484 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80167 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66112 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78399 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93721 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87303 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177502 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15311 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23104 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10122 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 7562 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 6356 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 27176 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177499 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333724 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267288 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377805 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 378 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 44473 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17999 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23136 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28836 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Управлінський провал: голова АРМА Дума відправляє оглядати активи в регіони свого заступника з питань євроінтеграції

Київ • УНН

 • 180200 перегляди

Олена Дума, керівник АРМА, доручила заступнику з євроінтеграції оглядати активи медведчука у Львові. Це викликає сумніви щодо ефективності управління та компетентності Думи як керівника агентства.

Управлінський провал: голова АРМА Дума відправляє оглядати активи в регіони свого заступника з питань євроінтеграції

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума відзвітувала про черговий "успіх" - АРМА продовжує огляд активів екснардепа-зрадника віктора медведчука у Львові. Однак, дуже дивно, що активи у регіонах оглядає особисто заступник голови з питань євроінтеграції. Це ставить під сумнів не лише ефективність використання ресурсів агентством, а й компетентність Олени Думи як керівника, пише УНН.

Деталі

Голова АРМА у своєму тг-каналі повідомила, що агентство продовжує огляд "резонансних активів" медведчука. 

"Серед оглянутих активів: заводи Бетонбуд та Керамбуд. А також, інший арештований актив — готель "Турист", - зазначила вона.

Відповідальність за координацію огляду взяв на себе заступник голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе.

Однак питання викликає те, чому заступник голови з питань євроінтеграції, який, за логікою посади, має займатися міжнародною співпрацею, змушений їздити по регіонах і виконувати роботу, яка, зазвичай, належить до компетенції місцевих представників або профільних спеціалістів. АРМА налічує понад 200 співробітників та має регіональні офіси, зокрема Західне міжрегіональне управління, яке також брало участь у огляді. Проте для виконання цієї задачі агентство відправило одного з керівників.

Це далеко не перший сигнал про управлінські проблеми в АРМА. З моменту призначення Олени Думи на посаду керівника агентства час від часу виникають дискусії щодо відсутності у неї достатнього досвіду. Їй навіть довелося виправдовувати за це і вона аргументувала свою експертність тим, що закінчила школу з золотою медаллю та має "шалений досвід".

До того ж, кадрові рішення Олени Думи викликали занепокоєння серед експертного кола. Зокрема, ексрадник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам звертав увагу на існуванні в АРМА посади заступника з питань європейської інтеграції, яка, на його думку, є дивною для антикорупційного органу, створеного за європейськими стандартами.

Відсутність ефективного менеджменту особливо помітна на тлі резонансних справ, пов’язаних з активами державних зрадників та олігархів. Замість того, щоб делегувати обов’язки профільним фахівцям, Дума відправляє на огляди активів високопосадовців. Це ставить під сумнів здатність агентства виконувати свої ключові функції — пошук та управління арештованими активами, особливо в умовах війни, коли кожна гривня і кожен актив мають значення для держави.

Тож, постає питання – чи здатна Олена Дума забезпечити належний рівень управління, коли навіть огляд активів — завдання, яке можна делегувати, виконує заступник голови і чи є це показником глибших проблем в АРМА?

Додамо

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, виникають сумніви щодо політичної незалежності керівництва АРМА. Зокрема, нещодавно стало відомо про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел УНН, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візиті нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.

Однак, забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та залізти через вікно по через двом пожежним драбинам, на яких немає журналів відвідувань та охорони. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НППублікації
Юлія Тимошенко
Державне бюро розслідувань України
Львів
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58