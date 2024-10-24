Управлінський провал: голова АРМА Дума відправляє оглядати активи в регіони свого заступника з питань євроінтеграції

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума відзвітувала про черговий "успіх" - АРМА продовжує огляд активів екснардепа-зрадника віктора медведчука у Львові. Однак, дуже дивно, що активи у регіонах оглядає особисто заступник голови з питань євроінтеграції. Це ставить під сумнів не лише ефективність використання ресурсів агентством, а й компетентність Олени Думи як керівника, пише УНН.

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Голова АРМА у своєму тг-каналі повідомила, що агентство продовжує огляд "резонансних активів" медведчука.

"Серед оглянутих активів: заводи Бетонбуд та Керамбуд. А також, інший арештований актив — готель "Турист", - зазначила вона.

Відповідальність за координацію огляду взяв на себе заступник голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе.

Однак питання викликає те, чому заступник голови з питань євроінтеграції, який, за логікою посади, має займатися міжнародною співпрацею, змушений їздити по регіонах і виконувати роботу, яка, зазвичай, належить до компетенції місцевих представників або профільних спеціалістів. АРМА налічує понад 200 співробітників та має регіональні офіси, зокрема Західне міжрегіональне управління, яке також брало участь у огляді. Проте для виконання цієї задачі агентство відправило одного з керівників.

Це далеко не перший сигнал про управлінські проблеми в АРМА. З моменту призначення Олени Думи на посаду керівника агентства час від часу виникають дискусії щодо відсутності у неї достатнього досвіду. Їй навіть довелося виправдовувати за це і вона аргументувала свою експертність тим, що закінчила школу з золотою медаллю та має "шалений досвід".

До того ж, кадрові рішення Олени Думи викликали занепокоєння серед експертного кола. Зокрема, ексрадник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам звертав увагу на існуванні в АРМА посади заступника з питань європейської інтеграції, яка, на його думку, є дивною для антикорупційного органу, створеного за європейськими стандартами.

Відсутність ефективного менеджменту особливо помітна на тлі резонансних справ, пов’язаних з активами державних зрадників та олігархів. Замість того, щоб делегувати обов’язки профільним фахівцям, Дума відправляє на огляди активів високопосадовців. Це ставить під сумнів здатність агентства виконувати свої ключові функції — пошук та управління арештованими активами, особливо в умовах війни, коли кожна гривня і кожен актив мають значення для держави.

Тож, постає питання – чи здатна Олена Дума забезпечити належний рівень управління, коли навіть огляд активів — завдання, яке можна делегувати, виконує заступник голови і чи є це показником глибших проблем в АРМА?

Додамо

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, виникають сумніви щодо політичної незалежності керівництва АРМА. Зокрема, нещодавно стало відомо про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел УНН, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візиті нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.

Однак, забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та залізти через вікно по через двом пожежним драбинам, на яких немає журналів відвідувань та охорони.