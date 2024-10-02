Умеров встретился с оборонными компаниями США, ЕС и Турции
Киев • УНН
Министр обороны Украины обсудил расширение сотрудничества с ведущими оборонными компаниями. Умеров призвал к локализации производства и созданию совместных предприятий, в частности для производства ракет и дронов.
Рустем Умеров провел встречу с ведущими оборонными компаниями США, ЕС и Турции. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Во время встречи обсуждались возможности для дальнейшего развития оборонного сотрудничества и расширения инвестиций в украинский сектор.
Поблагодарил за их инвестиции в Украину и бесценный опыт, который мы перенимаем, а также за их вклад в нашу борьбу
Министр также сообщил, что Украина уже начала совместное производство 155-мм снарядов. Он призвал компании усиливать сотрудничество, в частности путем локализации производства, софинансирования и создания совместных предприятий.
Готовы совместно разрабатывать и производить ракеты, дроны, роботизированные комплексы и средства РЭБ
В то же время министр отметил работу над упрощением бюрократических процедур для ускорения производства оборонной продукции. Он подчеркнул, что сочетание опыта иностранных компаний и возможностей украинских Сил обороны является путем к победе и стабильности в Украине и Европе.
Умеров призвал финские компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность2 октября 2024, 15:30 • 12825 просмотров