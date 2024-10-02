Умеров встретился с оборонными компаниями США, ЕС и Турции

Рустем Умеров провел встречу с ведущими оборонными компаниями США, ЕС и Турции. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Во время встречи обсуждались возможности для дальнейшего развития оборонного сотрудничества и расширения инвестиций в украинский сектор.

Поблагодарил за их инвестиции в Украину и бесценный опыт, который мы перенимаем, а также за их вклад в нашу борьбу - отметил Умеров.

Министр также сообщил, что Украина уже начала совместное производство 155-мм снарядов. Он призвал компании усиливать сотрудничество, в частности путем локализации производства, софинансирования и создания совместных предприятий.

Готовы совместно разрабатывать и производить ракеты, дроны, роботизированные комплексы и средства РЭБ - подчеркнул Умеров.

В то же время министр отметил работу над упрощением бюрократических процедур для ускорения производства оборонной продукции. Он подчеркнул, что сочетание опыта иностранных компаний и возможностей украинских Сил обороны является путем к победе и стабильности в Украине и Европе.

Умеров призвал финские компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность