Умєров зустрівся з оборонними компаніями США, ЄС та Туреччини
Київ • УНН
Міністр оборони України обговорив розширення співпраці з провідними оборонними компаніями. Умєров закликав до локалізації виробництва та створення спільних підприємств, зокрема для виробництва ракет і дронів.
Рустем Умєров провів зустріч з провідними оборонними компаніями США, ЄС та Туреччини. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
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Під час зустрічі обговорювалися можливості для подальшого розвитку оборонної співпраці та розширення інвестицій в український сектор.
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Міністр також повідомив, що Україна вже розпочала спільне виробництво 155-мм снарядів. Він закликав компанії посилювати співпрацю, зокрема шляхом локалізації виробництва, співфінансування та створення спільних підприємств.
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Водночас міністр наголосив на роботі над спрощенням бюрократичних процедур для прискорення виробництва оборонної продукції. Він підкреслив, що поєднання досвіду іноземних компаній та можливостей українських Сил оборони є шляхом до перемоги та стабільності в Україні та Європі.
Умєров закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість02.10.24, 18:30 • 16116 переглядiв