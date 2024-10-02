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Умєров зустрівся з оборонними компаніями США, ЄС та Туреччини

Умєров зустрівся з оборонними компаніями США, ЄС та Туреччини

Київ • УНН

 • 71228 перегляди

Міністр оборони України обговорив розширення співпраці з провідними оборонними компаніями. Умєров закликав до локалізації виробництва та створення спільних підприємств, зокрема для виробництва ракет і дронів.

Рустем Умєров провів зустріч з провідними оборонними компаніями США, ЄС та Туреччини. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі обговорювалися можливості для подальшого розвитку оборонної співпраці та розширення інвестицій в український сектор.

Подякував за їхні інвестиції в Україну та безцінний досвід, який ми переймаємо, а також за їхній внесок у нашу боротьбу

– зазначив Умєров.

Міністр також повідомив, що Україна вже розпочала спільне виробництво 155-мм снарядів. Він закликав компанії посилювати співпрацю, зокрема шляхом локалізації виробництва, співфінансування та створення спільних підприємств.

Готові спільно розробляти та виробляти ракети, дрони, роботизовані комплекси та засоби РЕБ

– підкреслив Умєров.

Водночас міністр наголосив на роботі над спрощенням бюрократичних процедур для прискорення виробництва оборонної продукції. Він підкреслив, що поєднання досвіду іноземних компаній та можливостей українських Сил оборони є шляхом до перемоги та стабільності в Україні та Європі.

Умєров закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість02.10.24, 18:30 • 16116 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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