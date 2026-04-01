Умеров провел переговоры в Анкаре по безопасности и возвращению пленных

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Анкаре провел ряд важных встреч с руководством Турции. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам Умерова, в столице Турции он, в частности, имел беседы с министром обороны Яшаром Гюлером, министром иностранных дел Хаканом Фиданом, главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном и советником президента Эрдогана по вопросам внешней политики Акифом Чагатаем Кылычем.

Говорили о ситуации с безопасностью, ходе переговорного процесса и координации дальнейших шагов по общим угрозам. Также обсудили совместные проекты в сфере региональной безопасности. Как всегда, отдельный акцент – гуманитарный трек. Вопрос возвращения украинских военнопленных и гражданских остается нашим приоритетом и постоянно на повестке дня - отметил Умеров.

Он добавил, что стороны "скоординировали подходы к дальнейшему взаимодействию".

"Турция играет важную роль как партнер и площадка для диалога. Спасибо за поддержку Украины", - резюмировал секретарь СНБО.

Напомним

В феврале секретарь СНБО Украины Рустем Умеров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре. Стороны обсудили перспективы дипломатического трека, а также остановились на гуманитарных вопросах.

Турция готова гарантировать безопасность переговоров по Украине