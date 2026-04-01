Умєров провів переговори в Анкарі щодо безпеки та повернення полонених

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров в Анкарі провів низку важливих зустрічей з керівництвом Туреччини. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

За словами Умєрова, у столиці Туреччини він, зокрема, мав розмови з міністром оборони Яшаром Гюлером, міністром закордонних справ Хаканом Фіданом, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та радником президента Ердогана з питань зовнішньої політики Акіфом Чагатаєм Киличем.

Говорили про безпекову ситуацію, перебіг переговорного процесу та координацію подальших кроків щодо спільних загроз. Також обговорили спільні проєкти у сфері регіональної безпеки. Як завжди, окремий акцент – гуманітарний трек. Питання повернення українських військовополонених і цивільних залишається нашим пріоритетом і постійно на порядку денному - зазначив Умєров.

Він додав, що сторони "скоординували підходи до подальшої взаємодії".

"Туреччина відіграє важливу роль як партнер і майданчик для діалогу. Дякую за підтримку України", - резюмував секретар РНБО.

У лютому секретар РНБО України Рустем Умєров зустрівся з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі. Сторони обговорили перспективи дипломатичного треку, а також зупинилися на гуманітарних питаннях.

