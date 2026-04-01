Умєров провів переговори в Анкарі щодо безпеки та повернення полонених
Київ • УНН
Рустем Умєров зустрівся з топпосадовцями Туреччини для обговорення спільних проєктів. Пріоритетом стали питання безпеки та звільнення українців.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров в Анкарі провів низку важливих зустрічей з керівництвом Туреччини. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
За словами Умєрова, у столиці Туреччини він, зокрема, мав розмови з міністром оборони Яшаром Гюлером, міністром закордонних справ Хаканом Фіданом, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та радником президента Ердогана з питань зовнішньої політики Акіфом Чагатаєм Киличем.
Говорили про безпекову ситуацію, перебіг переговорного процесу та координацію подальших кроків щодо спільних загроз. Також обговорили спільні проєкти у сфері регіональної безпеки. Як завжди, окремий акцент – гуманітарний трек. Питання повернення українських військовополонених і цивільних залишається нашим пріоритетом і постійно на порядку денному
Він додав, що сторони "скоординували підходи до подальшої взаємодії".
"Туреччина відіграє важливу роль як партнер і майданчик для діалогу. Дякую за підтримку України", - резюмував секретар РНБО.
Нагадаємо
У лютому секретар РНБО України Рустем Умєров зустрівся з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі. Сторони обговорили перспективи дипломатичного треку, а також зупинилися на гуманітарних питаннях.
Туреччина готова гарантувати безпеку переговорів щодо України17.03.26, 12:40 • 14803 перегляди