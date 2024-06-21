Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс, который сегодня находится с визитом в Киеве, встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

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Во время встречи стороны обсудили ситуацию на поле боя и насущные потребности Сил обороны в войне против рф.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы услышать последние обновления с поля боя и узнать о том, что нужно Украине, чтобы противостоять жестокому и незаконному вторжению России - говорится в заявлении американского посольства.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с и. о. заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джоном Бассом. Стороны обсудили об интеграции Украины в НАТО, поставках ПВО и финансовой поддержке.